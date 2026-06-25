La nueva mansión de Lamine Yamal: así es la lujosa casa que le compró a Shakira y Piqué

El nombre de Lamine Yamal es sin duda uno de los más sonados en este Mundial de Fútbol. No solo se trata de uno de los deportistas más jóvenes en el torneo, sino que puede ser el más costoso actualmente del balompié. Su gran talento es evidente y quedó reafirmado en el más reciente encuentro de España en la Copa Mundo.

El atleta de 18 años, que según el sitio Transfermarkt tiene un valor en el mercado de 180 millones de dólares, tendría una enorme fortuna que estaría en el orden de los 15.

Como suelen hacer los jugadores de esta categoría, invierten en el sector inmobiliario u otros negocios cuando sus riquezas se los permiten.

¿Con quién vive Lamine Yamal en su mansión?

Yamal, que el año pasado fue noticia al confirmarse que adquirió la mansión que ocuparon Shakira y Piqué en Barcelona.

La prensa de la ciudad ha calificado la propiedad como todo un búnker no solo por la seguridad, sino por el difícil acceso que se tiene para obtener imágenes de sus habitantes desde fuera de ella.

Yamal reside allí con su madre, el esposo de ella, su pequeño hermano y dos amigos, uno de ellos es un primro hermano.

La casa, ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, tiene un área de 3.800 metros cuadrados y consta de tres casas independientes, como si fuera un miniconjunto.

La casa principal, ocupada por el deportista, fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, con un diseño clásico y minimalista, donde abundan los tonos blancos. Hablando de sus prestaciones se sabe que incluye gimnasio personal y zona de fisioterapia, piscina interior y exterior, esta última con cascada; sistema de seguridad reforzado de última generación, garaje para diez carros, cancha de tenis, cancha de fútbol, estudio de grabación, varias salas de estar, dormitorios de lujo y cuartos de baño diversos.

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