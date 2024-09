La razón por la que Erika Zapata usa palabras coloquiales en ‘Noticias Caracol’

Érika Zapata es una de las periodistas más queridas del país. Su trabajo como corresponsal de Medellín de Noticias Caracol le ha permitido no solo darse a conocer a nivel nacional, sino también ganarse el corazón de miles de televidentes y usuarios en redes sociales, quienes admiran su profesionalismo y su particular forma de ser.

La periodista ha manifestado en varias oportunidades lo orgullosa que se siente de ella misma por todo lo que ha logrado en la vida, pues, aunque las condiciones económicas de su familia no eran las mejores, salieron adelante con mucho sacrificio y hoy se ve reflejado en el reconocimiento que tiene a nivel nacional.

Érika Zapata Fotografía por: Instagram @erika_zava

¿Por qué Érika Zapata usa palabras coloquiales en sus informes de ‘Noticias Caracol’?

Desde que se dio a conocer por su trabajo en Noticias Caracol, la periodista ha recibido todo tipo de comentarios en sus redes sociales, algunos positivos, llenos de elogios, mientras que en otros los internautas la han criticado por su forma de hablar, e incluso, por su forma de vestir.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir remal”, dijo hace unos meses a través de sus redes para responderle a sus críticos.

Recientemente, la reportera concedió una entrevista para Oxígeno, donde le preguntaron por su particular forma de expresarse mientras presenta algún informe. “Soy una periodista del corregimiento de Santa Elena, diferente, auténtica, coloquial, que utiliza palabras de la gente para llegar al corazón de esas personas y marcar la diferencia, además haciendo que las noticias sean entretenidas y no tan difíciles de consumir”, afirmó.

En sus redes sociales, la comunicadora ha sentido el cariño de muchos de sus seguidores, quienes han seguido su carrera desde sus comienzos: “eres la mejor”, “me encanta como relatas las noticias”, “amo su autenticidad en dar las noticias”, “la más hermosa, la más auténtica, la mejor en personalidad, profesionalismo y calidad humana. Hermosa, felicitaciones. Gran reportera”, “tú sigue siempre igual. Te felicito eres una gran mujer”, “eso es lo que te hace diferente”.

Érika Zapata se realizó un procedimiento estético en su rostro

A través de una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram, la periodista mostró cómo cuida su piel. En uno de los clips, aparece con una serie de líneas de guía para identificar las marcas de expresión que necesitaba atenuar, sobre todo en la zona de la frente. Por ahora no ha mostrado el resultado final, pues, al parecer, debe esperar al menos 15 días para ver realmente cómo queda su rostro.