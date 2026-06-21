La razón por la que Georgina Rodríguez no acompañó a Cristiano Ronaldo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más famosas en el mundo del deporte y del entretenimiento en el mundo. El futbolista y la modelo suelen compartir momentos familiares y deportivos en sus redes sociales, una costumbre para sus seguidores. Generalmente, cuando el astro portugués tiene campeonatos, Georgina lo acompaña. No obstante, en este comienzo del Mundial 2026, su ausencia en la gradería del NRG Stadium de Houston durante el partido de Portugal contra República del Congo el pasado miércoles, fue cuestionada por algunos hinchas.

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¿Por qué Georgina no estuvo en el partido de Portugal Vs. República del Congo?

Según reportes de medios internacionales, Georgina decidió quedarse en Europa debido a varios proyectos laborales que ya tenía en agenda. Uno de los más destacados es su reciente debut como presentadora de la nueva temporada del programa “LOL: Si te ríes, pierdes”, producido por Prime Video, lo que representa un paso importante en su carrera en el mundo audiovisual. Además, la empresaria sigue fortaleciendo su imagen como embajadora de marcas reconocidas a nivel internacional.

Recientemente, se anunció que se une a la firma italiana Calzedonia, un logro significativo en su trayectoria profesional. Aunque no está presente en los estadios, Georgina ha dejado claro que sigue apoyando a Cristiano Ronaldo desde la distancia. A través de sus redes sociales, ha compartido mensajes y publicaciones en respaldo al futbolista, mostrando que está muy atenta a cada uno de sus compromisos deportivos. Incluso, lo defendió de las críticas por no hacer ningún gol durante el partido de debut del Mundial. “Wow. Viene fuerte esta generación”. Algunos medios internacionales incluso sugieren que Georgina podría viajar a Norteamérica en las próximas semanas para estar al lado del delantero portugués durante las etapas decisivas del torneo, dependiendo tanto del calendario de Portugal como de sus propios compromisos laborales.

Así comenzó la historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La historia de amor entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comenzó en 2016, cuando se cruzaron por primera vez en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas. En varias entrevistas, Georgina ha compartido que el amor fue inmediato y que, después de ese primer encuentro, se encontraron en diferentes eventos organizados por la marca, lo que ayudó a que su relación empezara a florecer. Con el tiempo, la pareja decidió hacer pública su relación. Georgina ha estado al lado de Cristiano durante su etapa en el Real Madrid, luego en su paso por la Juventus en Italia y, más recientemente, en su aventura futbolística en Arabia Saudita con el Al Nassr.

Juntos han formado una numerosa familia. En 2017, llegó al mundo Alana Martina, su primera hija biológica, y en 2022 celebraron la llegada de Bella Esmeralda. Sin embargo, ese mismo año también enfrentaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando perdieron a uno de los mellizos que esperaban, una tristeza que ambos compartieron abiertamente.