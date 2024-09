La razón por la que Valeria Galviz de ‘Klass 95’ rechazó ser Miss Valle

En nuestro país es bien sabido que las reinas de belleza tiene tanta visibilidad, que este tipo de concursos de belleza se convierten en un trampolín innegable para comenzar carreras en el mundo del entretenimiento.

Basta mirar casos de reinas como Paola Turbay, Paula Andrea Betancurt, Carolina Gómez, Taliana Vargas, Valerie Domínguez y Laura Barjum, solo por mencionar algunas para confirmar que ser soberana abre puertas y sus nombres y rostros se quedan en la memoria de los televidentes y el público en general.

Por eso, cuando la actriz que representa a Kelly en ‘Klass 95′, Valeria Galviz reveló, en medio de una conversación con Vea, que declinó en dos oportunidades ser candidata al reinado nacional, quisimos saber por qué lo hizo.

También puedes leer: Valeria Galviz: edad, series y novelas de Kelly en ‘Klass 95′

Para comenzar, hay que mencionar que desde los 15 años Valeria modeló en Colombia, luego en Francia, donde estudió periodismo en la Universidad de Lyon y más tarde, en México, donde se graduó en artes escénicas. Por ello, la propuesta para ser reina llegó de manera natural.

Valeria Galviz rechazó ser reina en dos ocasiones

“¿Usted no quiere ser reina? Es que es perfecta para el reinado”, reveló la actriz que le dijeron el año pasado. “Me ofrecieron hace muy poco, el año pasado, ser señorita Valle en este nuevo Miss Universe Colombia”, mencionó refiriéndose a la ampliación de la limitación de edad y otros aspectos que ahora son más laxos para las candidatas y le permitirían a ella ser una.

Hace una década, recién llegó de Francia también le ofrecieron ser reina del departamento. “El año pasado yo dije que no y cuando volví de Francia, cuando tenía como 20 años, también fuimos al comité y (dijeron) ‘mírenla tan linda y tan hermosa’. Pero yo nunca quise, nunca me llamó la atención ser reina”.

La actriz explicó que para ser candidata se necesita algo que ella siente no posee. “Nunca me llamó la atención, mi alma no es de reina y para ser reina uno tiene que tener alma y vocación. Y nunca tuve como ese llamado, ni las ganas, ni la motivación y siempre dije si voy a lograr ser actriz, que sea porque me reconozcan desde el principio como actriz y no por reina. Yo entiendo el trampolín y sé que en Colombia funciona muy bien, de hecho demasiado bien, pero el otro camino de pronto es más largo, pero para mi satisfacción personal puede ser mejor”, explicó reiterando su decisión de consolidar una carrera artística desde el principio.

Admite que lo llegó a pensar pero al analizarlo con detenimiento supo que no es ese el camino que desea para su vida.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula