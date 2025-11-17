Dwayne ‘La Roca’ Johnson tuvo miedo de tener cáncer testicular: “Me palpé un bulto doloroso”

El actor y exluchador, conocido mundialmente por sus roles en la franquicia ‘Rápidos & Furiosos’, ‘Jumanji’ y ‘Black Adam’, reveló en una reciente entrevista con la revista Esquire uno de los episodios más preocupantes que experimentó hace un tiempo cuando temió por su vida.

La famosa Roca explicó que este episodio de su salud que lo marcó profundamente, ocurrió en abril pasado.

“Tuve que vivir con eso durante 24 horas”, describió sobre la incertidumbre que enfrentó mientras esperaba los resultados médicos. El actor expresó que inesperadamente “me palpé un bulto” que resultaba doloroso durante su rutina diaria al momento de la ducha; algo que hizo que se preocupara inmediatamente por el posible riesgo de un cáncer testicular, que es uno de los tipos de cáncer más comunes en hombres jóvenes, aunque a menudo tiene altas tasas de recuperación cuando se detecta temprano. “Confieso el terror que viví”, admitió el intérprete, quien ha construido una carrera de más de dos décadas en el mundo del entretenimiento.

Durante las 24 horas de angustia, Johnson enfrentó la posibilidad de tener uno de los males más temidos. El cáncer testicular, aunque menos común que otros tipos, afecta aproximadamente a 1 de cada 250 hombres en su vida y es más frecuente en hombres entre 20 y 34 años, aunque puede ocurrir en cualquier edad, apuntó la información dada por el intérprete.

Dwayne ‘La Roca’ Johnson tenía epididimitis

Tras las 24 horas de incertidumbre, los médicos determinaron que el bulto no era cáncer, sino una condición menos grave que requería tratamiento, pero no representaba un peligro vital. Se trató de epididimitis, inflamación del epidídimo o tubo posterior del testículo.

Esta noticia alivió la tensión que Johnson había soportado durante ese día de incertidumbre extrema que admitió escondió de su esposa Lauren: “No quería preocuparla antes de saber si realmente había algo de qué preocuparse”.

Esta noticia se adhiere a varias conversaciones de salud que el actor ha protagonizado pues siempre ha sido abierto en cuanto a su bienestar al tener diabetes tipo 2 y su lucha contra la depresión. Esta nueva confesión sobre su miedo al cáncer testicular añade otra capa a su historia de superación personal. Johnson finalizó su entrevista a la revista Esquire enfatizando en la importancia de actuar frente a cualquier bulto o dolor extraño en los testículos. “No esperes”, recomendó, destacando que la detección temprana es crucial para cualquier tipo de cáncer y que el miedo no debe impedir buscar ayuda profesional.

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