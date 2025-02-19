La sanción que Shakibecca, imitadora de Shakira, podría enfrentar en pleno Mundial FIFA 2026

Desde que Shakira protagonizó la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y presentó junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, la atención mediática alrededor de la artista colombiana volvió a crecer a nivel internacional. Ese interés también se ha trasladado a varias de las personas que durante años han construido notoriedad como sus imitadores, quienes han aprovechado el furor generado por el Mundial para compartir contenidos y participar en actividades relacionadas con el evento.

Una de ellas es Rebeca Maiellano, más conocida como Shakibecca, una cantante y locutora venezolana que se ha convertido en una de las imitadoras más reconocidas y también más controversiales de Shakira en los últimos años. Ahora, su nombre vuelve a ocupar titulares debido a una polémica surgida en México, donde especialistas y medios locales han advertido que podría enfrentar consecuencias legales por el uso de elementos asociados a la FIFA y al Mundial 2026 durante una presentación pública.

¿Por qué podrían sancionar a Shakibecca?

La controversia se originó a raíz de un espectáculo realizado el pasado 8 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La presentación, denominada “FanPort”, fue promocionada como una bienvenida para los aficionados que llegaban al país con motivo de la Copa Mundial y tuvo a Shakibecca como figura principal.

Tras la difusión de videos e imágenes del evento en redes sociales, varios usuarios comenzaron a señalar la presencia de elementos visuales relacionados con el Mundial 2026. En algunos registros se observan referencias gráficas asociadas al torneo, además de imágenes y materiales promocionales que hicieron surgir preguntas sobre si contaban o no con autorización oficial de la FIFA.

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue que el evento encabezado por Shakibecca no apareció promocionado en los canales oficiales de la FIFA ni dentro de la programación pública de actividades anunciadas por el organismo para la inauguración del torneo. Esto llevó a que algunos usuarios cuestionaran si la actividad estaba vinculada oficialmente con la entidad deportiva.

Además, diversos reportes señalaron que durante el evento la imitadora interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 grabada por Shakira y Burna Boy. Esto alimentó las dudas sobre si la actividad contaba con las autorizaciones necesarias para utilizar referencias vinculadas a la competición.

La situación cobró relevancia teniendo en cuenta que el organismo rector del fútbol mantiene una política especialmente estricta en materia de propiedad intelectual. En cada Copa del Mundo, la FIFA protege nombres, logotipos, trofeos, mascotas, diseños gráficos, expresiones comerciales y otros activos vinculados al torneo, cuyo uso comercial requiere autorización previa.

A esto se suma la vigilancia que actualmente realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entidad que ha reforzado los controles durante el Mundial 2026. De acuerdo con declaraciones difundidas por medios mexicanos, la FIFA tiene registradas cientos de marcas relacionadas con la competición, incluyendo denominaciones oficiales, elementos visuales y personajes asociados al certamen.

Por ahora, el caso de Shakibecca continúa desarrollándose principalmente en el terreno mediático. Aunque varios medios han hablado de una posible demanda o de eventuales sanciones económicas, hasta el momento no existe una demanda formal ni una sanción anunciada por la FIFA contra la imitadora venezolana.

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