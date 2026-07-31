La Segura reveló difícil momento: “me desahuciaron otra vez. Es algo que no mejoró”

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, es una de las influenciadoras más comentadas del país. Durante años, la exparticipante de La casa de los famosos ha luchado contra una condición de salud debido a un atentado que sufrió en 2013, cuando recibió varios disparos que le dejaron serias secuelas en la columna y la médula espinal, además de la extracción de biopolímeros en sus glúteos. Desde entonces, ha compartido con sus seguidores el difícil camino que ha recorrido, con tratamientos, cirugías y procedimientos para mitigar el dolor crónico que afecta su calidad de vida.

¿Qué le pasó a La Segura?

Recientemente, la caleña se volvió a referir a los dolores crónicos con los que ha tenido que vivir en los últimos años. De acuerdo con sus declaraciones, un nuevo diagnóstico médico la derrumbó por completo: “Ayer me desahuciaron otra vez. Un doctor (me dijo) ‘Segura. Tú vas a tener ese dolor crónico para toda tu vida. Es algo que no mejoró ni en tres meses ni en seis. Llevas casi cinco años’. Han hecho absolutamente todo y claramente nada ha servido. Básicamente me choqué con un muro, el de la realidad de lo que está pasando y va a pasar con mi cuerpo” dijo por medio de un video que publicó en su cuenta de TikTok.

De igual manera, agradeció la sinceridad con la que el especialista le explicó su situación: “El médico no hizo algo malo, jamás. Siento que me habló con la verdad, con lo que es la realidad, no es algo nuevo para mí”. Sin embargo, admitió que volver a escuchar ese diagnóstico le causó un gran impacto: “Me descompuse emocionalmente, mentalmente, y obviamente ha sido detrás de la pantalla. Yo no quiero venir acá con un ambiente negativo, yo he tratado de manejar mi dolor crónico y mi enfermedad de la mejor manera, en lo que he podido, en el tiempo que he podido, siempre ser un ejemplo de resistencia, de resiliencia, pero después de lo del neuro estimulador hice como si no pasara nada, dije: ‘yo ya lo sabía, no pasa nada’. Tengo un hijo, tengo responsabilidades, tengo que sacar a mi familia adelante, tengo muchas cosas por las cuales luchar y seguir adelante”, agregó en el clip que tiene más de 389 mil likes.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La Segura reveló que esto ha sido especialmente duro tras el procedimiento del neuroestimulador, que no logró aliviar sus dolores como ella esperaba. “Siento que después de eso entré en una mini depresión. Yo gracias a Dios no sufro de eso, en lo que puedo, tengo momentos muy felices, pero empecé a sentirme mal, con una cantidad de emociones raras, todo el tiempo quiero llorar. Estoy tratando de vivir mi vida de la mejor manera y con la mejor actitud, pero no es fácil sobrevivir con un dolor tantos años”.

Finalmente, la influencer compartió que las secuelas del ataque a balazos que sufrió siguen impactando de manera significativa su calidad de vida. “No solamente tengo el dolor crónico proveniente de la columna y la médula por los daños que hicieron las balas, sino que, por todo este tiempo y este trauma que ha recibido el cuerpo cuando me empezó todo esto, tengo otros dolores. Ha sido un proceso superfuerte en estos días”.