La Segura tuvo complicaciones de salud: “estoy desesperada”. ¿Qué le pasó?

La Segura es una de las creadoras de contenido más comentadas del país. En su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, la caleña cuenta algunos detalles de su vida personal y profesional, entre ellos, se ha referido en varias oportunidades a los problemas de salud que enfrenta desde que fue víctima de un ataque con arma de fuego.

Te puede interesar: La Segura relató terrible pesadilla que vivió: “se acabó mi paz y tranquilidad”

Natalia Segura, conocida en redes sociales como “La Segura” Fotografía por: Sebastián López Ramírez

¿Qué le pasó a La Segura?

Luego de eso, la influenciadora quedó con una inflamación en su espalda que, de vez en cuando, la obliga a hacerse bloqueos para poder soportar el dolor. En las últimas horas, la caleña publicó unas historias en su Instagram revelando que no se sentía bien.

“Estoy pasando una pésima noche, hace años no me sentía tan maluca y hace mucho rato no me quedaba despierta hasta las 2:30 a.m., me estresa saber que voy a tener un día de m#$%# porque me voy a sentir trasnochada. No me puedo quedar dormida, estoy desesperada de la maluquera que tengo. No trasnochen, el día es horrible al otro día”, dijo.

Horas después, publicó un nuevo video confirmando que, aunque intentó varias cosas para poder dormir, el dolor fue más fuerte. “Son las 5 de la mañana, oficialmente seguí derecho, puse la meditación seis veces seguidas, de principio a fin, una tras otra, y nada me funcionó”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En horas de la mañana, la creadora de contenido tuvo que asistir a un centro especializado para poder controlar su dolor. “Me vine sin dormir ni cinco minutos porque los últimos días he estado muy inflamada, hace mucho no estaba así, la estoy sufriendo, si yo no venía, yo me moría”, aseguró.

En una oportunidad contó que: “No siempre es así, hay días. Unas veces tengo mucha inflamación y muchísimo dolor, incluso peor que ahora y hay otros en los que el dolor está muy calmado. Así es esto”.

¿Qué accidente tuvo La Segura?

El 23 de noviembre del 2013, la caleña sufrió un accidente que la dejó inválida por un tiempo. Natalia Segura recibió un impacto de una bala perdida que le dejó sus piernas inmóviles por varios meses. Aunque pudo recuperarse, quedó con varias secuelas en su cuerpo, entre ellas, algunas limitaciones para poder caminar o hacer ciertas actividades físicas.

“He aprendido a vivir con él, trabajar con el dolor, ser feliz con él y hacer mi vida lo más normal que puedo con él, aunque claramente no lo quiero conmigo. Pero después de que me deje vivir y hacer mi vida lo más normal que puedo, con eso me basta para estar agradecida con Dios”, dijo hace un tiempo.