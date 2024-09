La Toya Montoya revela sin filtros su experiencia en la cuarentena posparto

María Victoria Montoya Maya, famosa en el mundo de las pasarelas colombianas como ‘La Toya Montoya’, y reconocida presentadora de televisión, sorprendió cuando dio a conocer que sería madre primeriza a sus 39 años. El pasado 28 de julio nació su pequeño y ella reveló la noticia a través de sus redes sociales.

La conductora, que también presentó hace unos años Desafío, logró el sueño de la maternidad junto a su esposo Luis Martín Velásquez, de 29 años, es decir 10 menos que la también empresaria. La pareja se casó el en 2023, el 26 de febrero, en Santa Marta, en medio de un rito ancestral.

“Así fue nuestro primer encuentro, así llegó nuestro amor chiquito, el amor más grande y expansivo del mundo, transformándolo todo, revolcándonos, elevándonos y uniéndonos más”, fueron las palabras de La Toya para anunciar la llegada de su pequeño, al que llamó Isidro.

Así fue la cuarentena posparto de La Toya Montoya

Ahora La Toya quiso revelar en sus redes sociales intimidades y experiencias de lo que han sido los primeros 40 días de sus hijo y de ella como madre.

“Cuarentena… Sin duda los 40 días más retadores, confrontadores, alucinantes, revolcadores y expansivos de mi vida”, comenzó diciendo la presentadora que luego se sinceró sobre cómo se ha sentido. “Esta soy yo en mi versión más vulnerable y real, este es solo una pequeña parte de estos primeros días de vida de Isidro y los primeros de la mía estrenando corazón”.

Enseguida comenzó a enumerar las distintas situaciones que ilustró cada una con foto y explicación de este tiempo. “1. Mi pelo creciendo como raíces (cómo me dijo una amiga) no hay nada que enraíce más que ser puente para la vida. 2. Cuando la emoción de haber tenido un parto deseado y respetado te hace estar en éxtasis y el cuerpo no registra todavía el cansancio y el dolor físico…”, mencionó dejando en evidencia que es seguidora de la tendencia parto respetado.

“He llorado mucho”, La Toya Montoya

Después de mencionar el apoyo y el amor de su esposo en este tiempo, confesó que no todo ha sido felicidad. “Síntomas de una gastritis horrible que me hizo regresar a la clínica días después”.

Montoya también quiso resaltar que las madres nuevas no siempre pueden con todo. “El baby blues es real y hay que estar atentas para pedir ayuda y poder expresar lo que sentimos (he llorado mucho)”.

Agradeció el papel de las abuelas de su pequeño, así como el de la familia en lo que denominó “días difíciles”. Luego admitió lo difícil que le resultó la lactancia calificandolo como “lo más retador para mi”.

“Mejor reírse que llorar. Somos varias en el club de la onzitaymedia.com... Existen personas generosas pero Mariana Vélez Garcés, se gana el puesto, este pequeño tiene la suerte de recibir leche materna de esta mujer que admiro y llevo en mi corazón. Nunca, nunca nos cansaremos de agradecerte”, dejando así en evidencia que ha tenido el apoyo de la persona mencionada para que su pequeño reciba leche materna.

Fueron en total catorce puntos que la modelo enumeró terminando con la definición para su hijo. “Mi vida entera! El motorcito más pequeño pero más poderoso del mundo.”

