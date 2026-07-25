La Velada del Año 6 en vivo: Edu Aguirre, ‘La Parce’ y más ganadores de la edición 2026

La sexta edición de La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos, se realiza este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España. La cartelera reúne a diez enfrentamientos y, entre los primeros resultados de la jornada, ya destacan la victoria del periodista español Edu Aguirre sobre el argentino Gastón Edul, así como el triunfo de la influenciadora colombiana Valeria ‘La Parce’, quien se impuso a la española Fabiana Sevillano en uno de los combates femeninos más esperados del evento.

La transmisión comenzó a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), y desde entonces miles de espectadores han seguido en directo una jornada que combina boxeo amateur con presentaciones musicales.

Con varios combates ya disputados, la edición 2026 ha dejado algunos resultados inesperados y ha confirmado que, una vez más, La Velada del Año mantiene la capacidad de sorprender tanto a los asistentes en Sevilla como a la audiencia que sigue el espectáculo desde distintas partes del mundo.

Lista de ganadores de La Velada del Año 6

En el quinto combate de la cartelera, el argentino Gero Arias derrotó al español Viruzz tras una pelea que quedó marcada por un contundente nocaut en el primer asalto. Aunque Viruzz logró recuperarse y completar el enfrentamiento, el dominio de su rival fue evidente durante el resto del combate. Al término de los asaltos, los jueces no tuvieron dudas y otorgaron la victoria a Gero por decisión unánime (5-0).

La cuarta pelea enfrentó a las influenciadoras españolas Marta Díaz y Tatiana Kaer. En otro combate que llegó hasta las tarjetas, Marta consiguió imponerse por decisión dividida (4-1), consolidándose como una de las vencedoras de las primeras horas del evento.

Uno de los duelos con mayor expectativa fue el protagonizado por los periodistas deportivos Edu Aguirre (España) y Gastón Edul (Argentina), cuya rivalidad había crecido durante meses por sus diferencias alrededor del fútbol y las figuras de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Tras tres intensos asaltos, Aguirre fue declarado vencedor por decisión dividida (4-1), con el único voto a favor del argentino proveniente del juez de esa nacionalidad.

En el segundo enfrentamiento, la mexicana Natalia MX se midió ante la española Clersss. Aunque el combate fue parejo durante varios pasajes, Natalia logró conectar los golpes más precisos y terminó imponiéndose por decisión unánime (5-0), sumando un triunfo contundente en la cartelera.

El primer combate de la jornada enfrentó a la colombiana Valeria ‘La Parce’ y la española Fabiana Sevillano, en una pelea que se extendió hasta el tercer asalto y mantuvo la incertidumbre hasta la decisión de los jueces. Finalmente, la creadora de contenido colombiana se quedó con la victoria por decisión dividida (3-2), convirtiéndose en una de las primeras ganadoras de La Velada del Año 6.

La streamer colombiana Valeria Solano 'La Parce' celebra su victoria en el combate que ha disputado frente a Fabiana Sevillano en la ´Velada del Año 6'. Fotografía por: Jose Manuel Vidal

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