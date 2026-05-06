La vida amorosa de Neymar: sus relaciones más conocidas, su pareja actual y sus cuatro hijos

A lo largo de su carrera, Neymar no solo ha ocupado titulares por sus actuaciones dentro de la cancha. El delantero brasileño también ha estado constantemente en el foco mediático debido a su vida personal, especialmente por sus relaciones sentimentales, que han despertado interés tanto en Brasil como en otros países donde ha desarrollado su carrera deportiva.

Desde sus primeros años como figura del fútbol internacional, el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain ha protagonizado romances que han sido seguidos por millones de personas en redes sociales y medios de comunicación.

¿Quiénes han sido las parejas más conocidas de Neymar?

Una de las relaciones más recordadas del futbolista fue con la actriz brasileña Bruna Marquezine. Ambos comenzaron su romance en 2012 y durante varios años protagonizaron una historia marcada por separaciones y reconciliaciones. Debido a la popularidad de ambos en Brasil, cada aparición pública generaba gran repercusión y convirtió a la pareja en una de las más seguidas del entretenimiento latinoamericano.

Tras el final definitivo de esa relación en 2018, Neymar fue vinculado sentimentalmente con varias modelos e influenciadoras. Entre ellas destacó Natalia Barulich, modelo estadounidense que anteriormente sostuvo una relación con el cantante colombiano Maluma.

Los rumores sobre un posible romance entre Barulich y el futbolista cobraron nueva fuerza en 2019, cuando numerosos seguidores relacionaron la canción “Hawái”, lanzada por Maluma en 2020, con la ruptura de la pareja y las especulaciones alrededor de Neymar. Aunque la teoría se popularizó ampliamente en redes sociales, ninguno de los involucrados confirmó esa versión y tanto el artista como el jugador descartaron públicamente cualquier enfrentamiento.

Sin embargo, la relación más importante de Neymar en los últimos años ha sido la que mantiene con la influenciadora y empresaria brasileña Bruna Biancardi. Aunque su historia también ha atravesado momentos de distanciamiento y reconciliación, ambos han consolidado un proyecto familiar que continúa siendo seguido de cerca por la prensa y sus millones de seguidores.

A pesar de los rumores y las especulaciones que han rodeado la relación en distintos momentos, ambos continúan siendo considerados una pareja estable. Durante 2025 ampliaron nuevamente su familia con el nacimiento de una segunda hija en común, consolidando aún más su vínculo.

Los cuatro hijos de Neymar

Además de su trayectoria deportiva, Neymar también ha construido una familia numerosa. Hasta junio de 2026, el futbolista es padre de cuatro hijos.

Su primer hijo, Davi Lucca da Silva Santos, nació en 2011 cuando Neymar apenas comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol brasileño. La madre es Carolina Dantas, con quien mantiene una relación cordial enfocada en la crianza compartida.

En octubre de 2023 nació Mavie, la primera hija fruto de su relación con Bruna Biancardi. La llegada de la niña fue ampliamente celebrada por la pareja y generó gran repercusión en redes sociales.

Posteriormente, en 2024, nació Helena, hija del futbolista y la modelo Amanda Kimberlly. La noticia volvió a situar la vida personal de Neymar en el centro de la atención mediática internacional.

Finalmente, en julio de 2025, Neymar y Bruna Biancardi dieron la bienvenida a Mel, su segunda hija en común y la cuarta del delantero brasileño.

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