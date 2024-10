Lady Yuliana dio detalles de su accidente: “por un milagro de Dios estamos vivos”

El pasado viernes 27 de septiembre, Lady Yuliana, conocida como ‘la diva de la canción popular’, sufrió un grave accidente de tránsito en una vía que de Bogotá conduce a Ibagué, Tolima.

La artista se dirigía a su casa junto con su equipo de trabajo luego de salir de un evento en la capital del país, cuando, sobre las 4:00 a.m., la camioneta en la que se transportaban se estrelló contra un árbol.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de Lady Yuliana?

Inicialmente, se especuló que el conductor de la camioneta había sufrido un microsueño; sin embargo, en diálogo con Vea, la artista reveló cómo ocurrieron realmente los hechos.

La cantante iba en la parte de atrás del vehículo, junto con su pareja y su fotógrafa. Adelante iba su mánager, quien había decidido manejar porque se sentía en perfectas condiciones para hacerlo, aunque fuera tarde. Un milagro de Dios salvó la vida de la cantante de música popular y su equipo de trabajo esa madrugada.

“Esa noche mi mánager decide que viajemos a Ibagué, que es donde actualmente vivo, porque se le presentaron unos compromisos muy temprano y él había descansado en el día y él se sintió muy bien para poder manejar, entonces decidimos viajar, yo soy muy mala copiloto, yo venía en la parte de atrás porque yo sí duermo, si me coge la noche en carretera, lo único que puedo hacer es dormir... A mí nunca me verán al volante, porque no me gusta, yo siempre contrato conductor, soy muy cuidadosa con que el que conduzca esté descansado, no le damos sin parar porque es la vida de nosotros que está en juego”, contó.

Según lo que reveló la artista, intérprete de Esa mujer, faltando 20 minutos para llegar a su destino, un animal se les atravesó en la carretera, ocasionado que el conductor perdiera el control.

“Se atravesó algo en la carretera, esta es la hora y él dice que no sabe si fue un perro, o un gato, era un animal de un tamaño mediano. El carro perdió el control y se fue contra un árbol, se desprende toda la parte de adelante. El carro quedó en pérdida total. Todas las cinco personas que íbamos allí sentimos que solo por un milagro de Dios estamos vivos, porque el carro quedó completamente destruido, todo fue tan rápido y ya íbamos llegando a Ibagué, estábamos a 20 minutos, lo otro fue historia”, aseguró para este medio.

La cantante, conocida como ‘la diva de la canción popular’, viajaba de Bogotá al Tolima, su lugar de residencia. Fotografía por: Cortesía de la artista

¿Qué lesiones tuvo Lady Yuliana tras el accidente?

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores. Pese a que la camioneta quedó en pérdida total, la artista y los demás pasajeros solo sufrieron lesiones leves. Sin embargo, el impacto fue tan grande que, incluso, Lady Yuliana llegó a pensar que en ese momento iba a morir. El cinturón de seguridad también impidió que ocurriera algo más grave.

“Me pusieron medicinas para el dolor, desinflamación de los chichones, el tac salió muy bien, tuve una contusión en mi pecho, casi no me podía reír ni hablar porque me dolía mucho, por fortuna no fue fractura, pero siento que por el cinturón de seguridad si hubo una contusión en el pecho que me tenía un poco impedida. Afortunadamente, no fue nada más, yo fui la más aporreada de todos, yo llevaba mi cinturón de seguridad, mi pareja y la chica que me graba no, entonces al venirse ellos sobre mí me lastimaron mucho, pero por fortuna todos estamos bien. Así de rápido pasó”.

En ese momento, la cantante popular pensaba en su hijo, quien tiene 12 años y, quien, además, la esperaba ansiosamente en su casa en Ibagué. “Yo solamente grité mucho: ‘Dios mío, Dios mío, mi hijo. Me maté’. Yo estaba esperando el último golpe. Dije: ‘me maté, hasta aquí llegue’. A pesar de que por fortuna no pasó nada extraordinario, la mente juega algunas preguntas, ver llorar a mi hijo y decirme: ‘mamá, tú no te puedes morir, porque tú no me puedes faltar’, fue muy duro”.

Lady Yuliana estuvo cerca a la muerte

Es la primera vez que Lady Yuliana sufre un accidente de tránsito. Según reveló, siempre le ha tenido temor a ese tipo de situaciones, pues son varios los artistas que, incluso, han perdido su vida por los accidentes en carretera luego de salir de sus presentaciones. “Siempre me encomiendo a los ángeles porque cuando pensamos en la muerte, todos pensamos en tener una muerte bonita, lejos de tener algo trágico. Uno no tiene mucho tiempo de pensar, solo me acuerdo que gritaba y pensaba en mi hijo. Este año de manera especial en dos oportunidades he sentido como si me fuera a morir, porque, aunque no le tengo miedo a la muerte, quiero estar muchos años para hacerle ese acompañamiento a mi hijo... Empecé el año con covid, luego me dio dengue, estuve cinco días hospitalizada y estuve muy delicada de salud, solo le pido a Dios que me siga protegiendo y concediendo la oportunidad de estar acá muchísimo más tiempo porque yo me quiero morir de viejita”, concluyó la artista, quien actualmente se encuentra recuperándose de las lesiones que le dejó el reciente accidente.