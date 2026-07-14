Las extrañas publicaciones de James Franco que lo tienen en el centro de la polémica

James Franco volvió a ocupar los titulares tras publicar un video en el que asegura haber captado a un supuesto extraterrestre dentro del garaje de su casa. Las imágenes, difundidas el 13 de julio en sus redes sociales, muestran una figura humanoide moviéndose entre las sombras y rápidamente se hicieron virales, generando un intenso debate entre quienes creen que se trata de un montaje, una estrategia de marketing o un hecho real.

Sin embargo, el video que hoy concentra la atención en redes sociales no apareció de manera aislada. Se trata del capítulo más reciente de una serie de publicaciones que el actor ha compartido desde comienzos de junio, cuando regresó a TikTok tras varios años de ausencia con mensajes cada vez más inquietantes sobre supuesta vigilancia, hackeos y un misterioso encuentro que prometía revelar con pruebas.

Así construyó James Franco la historia que terminó haciéndose viral

Todo comenzó el 3 de junio, cuando el actor de ‘127 horas’ y ‘Piña Express’ abrió una nueva cuenta de TikTok y publicó un primer video asegurando que no estaba promocionando ningún proyecto, sino que estaba viviendo una situación “muy seria”. En los días siguientes insistió en que su teléfono había sido intervenido, que desconocidos seguían sus movimientos y que temía por su seguridad.

Con el paso de las semanas, el relato tomó un rumbo aún más extraño. James Franco afirmó que había visto una criatura dentro del garaje de su vivienda y comenzó a describirla como un ser de apariencia humanoide, con ojos brillantes y rasgos poco comunes. Incluso pidió a sus seguidores guardar y compartir sus videos “por si algo le ocurría”, mientras anunciaba que el 13 de julio publicaría la evidencia definitiva.

Cuando llegó la fecha prometida, el estadounidense de 48 años difundió el video que hoy concentra la polémica. Aunque sostiene que las imágenes muestran al supuesto ser, la grabación no permite identificar con claridad qué aparece en escena. Además, usuarios de redes sociales señalaron que el material aparentemente fue grabado apuntando una cámara hacia la pantalla de un computador, un detalle que incrementó las dudas sobre su autenticidad.

Las especulaciones aumentaron después de que usuarios advirtieran que la nueva cuenta de TikTok de Franco seguía a perfiles relacionados con ‘Love Meets in the Sunshine’, una película en la que participa el actor. La teoría de una posible campaña promocional tomó fuerza hasta que el director del filme, Christian Guiton, aseguró a Entertainment Weekly que las publicaciones no hacen parte de ninguna estrategia de mercadeo.

Hasta el momento no existe evidencia independiente que confirme las afirmaciones del actor ni la autenticidad del supuesto extraterrestre. Lo cierto es que el video, lejos de cerrar la historia que James Franco construyó durante semanas, ha intensificado las especulaciones y mantiene divididas a las redes sociales.

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