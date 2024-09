Laura Jaramillo reapareció en redes tras su pelea con Michael Ortega ¿Qué dijo?

Desde hace varios días, Michael Ortega y Laura Jaramillo, quienes fueron pareja hasta 2021, sostuvieron una fuerte discusión a través de redes sociales, cuando la modelo y figura de redes sociales expuso públicamente que el futbolista no estaría cumpliendo con ciertas obligaciones económicas con los dos hijos que tienen juntos. Incluso, la mujer señaló que intentó resolver los problemas por vía legal y sin hacer escándalos públicos, pero esto no fue posible.

“Mientras él disfruta de viajes y de su tiempo libre, yo me encuentro luchando para asegurar que mis hijos tengan todo lo que necesitan, especialmente en términos de su educación (...) Lo único que le pido es que cumpla con el 100% del colegio de los niños. No me interesa que dé nada más”, señaló la hermana de Angélica Jaramillo, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele que hace poco reveló sus problemas de adicción.

Michael Ortega negó los señalamientos y advirtió que, entre enero de 2023 y julio de 2024, envió más de 111 millones de pesos para pagar la pensión de sus pequeños. Y aunque parecía que la discusión había quedado ahí, Laura Jaramillo volvió a referirse al tema en su cuenta de Instagram.

Laura Jaramillo y Michael Ortega, al parecer, terminaron su relación por temas de infidelidad. Sin embargo, esto nunca fue confirmado por ninguno de los dos. Fotografía por: Instagram

Laura Jaramillo envió nuevo mensaje a Michael Ortega

Luego de que el jugador compartiera las fotos de las consignaciones que ha hecho a la madre de sus hijos, Jaramillo contestó a Ortega y señaló que, aunque el atlanticense de 33 años sí le ha enviado este dinero, la suma en cuestión no cubre la totalidad de gastos escolares de sus hijos. Además, Laura advirtió que estos pagos se hicieron luego de una demanda que impuso a su expareja.

“Sí, hubo consignaciones mensuales, pero nunca por el valor exacto de los $6,614,000 pesos que cuesta únicamente el colegio de nuestros hijos. Este monto no incluye útiles, uniformes, ni otros gastos necesarios para su formación, tan solo cubre las clases; y es el único pago que te he exigido cumplir (...) Es importante aclarar que empezaste a hacer estos pagos desde 2023 porque se te impuso una demanda, y en un momento no pudiste salir del país hasta que te pusiste al día con los pagos. Aun así, nunca has pagado el monto completo que corresponde al colegio de los niños”, explicó.

“Este es un colegio que, tanto por mi estabilidad económica, como por la tuya, podemos pagar. Sin embargo, en muchos meses ni siquiera has logrado cubrir la cuota completa y me he visto obligada a resolver y completar lo que falta para asegurar la educación de nuestros hijos. Aparte, yo respondo por todo lo demás, como medicina prepagada, mercado, ropa, útiles, uniformes, comida, arriendo, servicios, nana, salidas, entretenimiento, medicina y demás. Soy yo quien carga con esto al 100%”, añadió Laura Jaramillo en su respuesta a Michael Ortega.