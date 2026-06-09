Laura Tobon está embarazada y así lo anunció. “El amor vuelve a crecer”

El 29 de diciembre del 2021, Laura Tobón dio a luz a Lucca, su primogénito. A través de sus redes sociales, la modelo y presentadora bogotana documentó todo el proceso de su embarazo, así como también el del nacimiento de su primer hijo. Según contó, presentó algunas complicaciones durante el parto; sin embargo, después de varias horas, conoció a quien definió como el amor de su vida. “El 29 de diciembre llegó Lucca. Estaba tan cómodo y feliz dentro de mí, pero mi cuerpo estaba reteniendo tanto líquido que decidieron inducir mi parto para no tener complicaciones. A las 7am comienza mi trabajo de parto; contracciones van y vienen mientras me ponen PITOCIN”.

Laura Tobón será mamá por segunda vez. Así anunció su embarazo

Hace unas horas, la modelo sorprendió a sus seguidores al confirmar que está embarazada nuevamente. La noticia la dio a conocer a través de la revista Marie Claire Colombia. La publicación escribió un emotivo mensaje:

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“El amor vuelve a crecer. Viene un 2 bebé. Hay una tranquilidad que se apodera de Laura Tobón al decir que está esperando su segundo bebé: No hay pánico ni miedo, solo amor absoluto. Para Laura Tobón, la llegada de un segundo bebé representa mucho más que un nuevo capítulo familiar: es la confirmación de una mujer que hoy se siente más segura, más tranquila y profundamente enamorada de la vida que ha construido".

El post, que en menos de dos horas acumuló más de 44 mil likes, está acompañado de un reel de fotografías de Tobón presumiendo su barriguita de embarazada. Sus amigos y seguidores le han dejado múltiples comentarios felicitándola por la noticia: “qué emoción mi bebé. Todas las bendiciones para ese hogar tan hermoso”, “qué alegría más infinita”, “qué emoción”, “Dios te ha bendecido de nuevo, ya verás que es la felicidad total”, “qué preciosura de noticia”, “el amor se multiplica en un hermoso hogar”, “Lucca debe estar feliz”, “que Dios los bendiga, felicidades por tu nuevo bebé”.

Además, la presentadora también hizo una publicación en video, junto a su esposo Álvaro y su hijo Lucca, expresando su felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia Rodríguez Tobón.

“Para nosotros, lo más importante siempre ha sido la familia. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud y emoción, queremos compartir que, 4 años después, volvemos a recibir una noticia que nos cambia la vida y nos llena el alma: llega nuestra segunda bendición. 🤍No podemos estar más felices de ver crecer nuestro hogar y de seguir construyendo una vida llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables. Nuestro sueño más grande siempre ha sido llevar nuestro amor a nuestros hijos, acompañarlos en cada paso y mostrarles lo hermoso que es vivir rodeados de una familia que los ama incondicionalmente".

¿Quién es el esposo de Laura Tobón y cuántos hijos tiene?

Laura Tobón y Álvaro Rodríguez han formado una de las parejas más sólidas del entretenimiento nacional. La historia de amor entre Laura y Álvaro se hizo oficial después de varios años de relación. La pareja se casó en marzo de 2017 en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos. Desde entonces, han compartido momentos de su vida personal en redes sociales, donde muestran sus viajes, celebraciones y aspectos de su día a día.

Álvaro es un empresario colombiano y economista, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, tiene estudios de posgrado en economía y logística que realizó en los Países Bajos. A lo largo de su carrera, ha ocupado importantes cargos directivos en el sector logístico y empresarial del país. La modelo y el empresario son padres de un niño llamado Lucca Rodríguez Tobón y actualmente esperan su segundo bebé. La llegada de su primogénito marcó una nueva etapa en sus vidas, y la pareja suele compartir con sus seguidores momentos relacionados con la crianza y el crecimiento de su hijo.