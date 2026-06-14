Laura Tobón y su esposo Álvaro Rodríguez revelaron el nombre de su segundo hijo: “Muy lindo”

Este año, Laura Tobón sorprendió al mundo del entretenimiento en Colombia al anunciar su segundo embarazo. La modelo y presentadora está casada con el empresario Álvaro Rodríguez, con quien ya tiene un hijo llamado Lucca y ahora se prepara para darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia.

La presentadora ha compartido con sus seguidores la transformación que ha experimentado desde que se convirtió en mamá de su primer hijo. A través de sus redes sociales, la modelo ha compartido momentos especiales de su maternidad, los desafíos que ha enfrentado y la felicidad que le ha traído esta nueva experiencia. Desde que anunció que estaba nuevamente embarazada, ella y su esposo han revelado detalles sobre esta nueva etapa en sus vidas. Sin embargo, una de las curiosidades que mantenía a sus seguidores intrigados era el nombre que habían elegido para su bebé. Finalmente, decidieron revelarlo a través de sus redes sociales.

¿Cómo se llamará el segundo hijo de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez?

Este lunes, la pareja estuvo como invitada en Día a Día. En la entrevista con los presentadores, el empresario compartió que, esta vez, fue él quien tuvo un papel importante en la elección y que hasta tuvo que defender su propuesta cuando Laura se enteró de que el bebé que esperaban sería un niño. “Yo lo escogí. Me lo tuve que pelear porque cuando ella se enteró que era niño me lo intentó echar para atrás diciéndome ‘no, pero analicemos’, y yo le dije: ‘no’”, dijo entre risas.

Álvaro compartió que al principio tenía en mente el nombre Matías para su bebé, pero luego recordó una experiencia que vivieron al elegir el nombre de su primer hijo. “El tema es que cuando ella le quiso poner Lucca, a Lucca, yo le dije, ‘pero le van a decir Lucas’ y ella respondió: ‘no, porque es Lucca, con doble C, es distinto’. Cinco años después, mi papá le sigue diciendo Lucas. Entonces yo quería Matías, entonces le dije: ‘le voy a poner Mattia, para que le digan Matías. Sin la S para que le digan Matías’”, reveló.

Por su parte, Laura, a través de su cuenta de Instagram, hizo una emotiva publicación revelando el significado del nombre del bebé: “Con muchísimo amor, queremos compartirles el nombre de nuestro segundo bebé… 💙 Su nombre significa “regalo de Dios”, y no podríamos haber encontrado un significado más perfecto para ti”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Laura también comentó que su llegada simboliza un sueño que tanto ella como Álvaro habían estado esperando con mucha ilusión. “Llegas a nuestras vidas en el momento indicado, como ese regalo que tanto soñamos y esperábamos. Lucca, papá y mamá ya te esperamos con los brazos abiertos y con un corazón lleno de amor para ti. Bienvenido a nuestras vidas, baby MATTIA👶🏼💙Nuestro regalo de Dios”.

Sus seguidores han reaccionado al nombre del nuevo bebé: “te espera una familia hermosa y mucho amor”, “el mejor nombre para tu bebé”, “qué belleza de nombre”, “un gran nombre y con mucha personalidad, de veras son un regalo de Dios”.