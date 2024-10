Leonardo DiCaprio sí estuvo en las escandalosas fiestas de P. Diddy. Esto reveló

Más de 100 personas se han sumado a la lista de denuncias contra Sean Diddy Combs, conocido como Puff Diddy, quien fue detenido el pasado 16 de septiembre acusado de tráfico sexual y abusos en las extravagantes fiestas que hacía en sus mansiones o en cuartos de lujosos hoteles. En el listado, se encuentran por lo menos 25 menores de edad, quienes habrían sido víctimas del artista.

De acuerdo con lo que han relatado las denunciantes, en esas fiestas eran drogadas para posteriormente ser abusadas. El rapero fue detenido a mediados de septiembre por tres cargos: crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas. Las acusaciones señalan que el cantante forzaba encuentros entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos que terminaban en orgías.

En el 2023, Casandra Ventura, una de sus exnovias, lo denunció por, supuestamente, haberla violado, maltratado, drogado y forzado a participar en todo tipo de encuentros sexuales.

P.Diddy Fotografía por: Getty Images

Leonardo DiCaprio reveló la verdad de las escandalosas fiestas de P. Diddy

Las extravagantes fiestas del artista se convirtieron en uno de los temas principales investigados por las autoridades, ya que, entre otras cosas, varias personalidades del espectáculo han sido relacionadas desde la época en la que esas celebraciones eran conocidas como White parties.

En varias imágenes que han circulado, se observan famosos como Jennifer Lopez, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Paris Hilton o Pamela Anderson, Will Smith, Justin Bieber, entre otros, quienes solían frecuentar esos eventos.

Una fuente cercana al protagonista de Titanic, afirmó que el actor no tiene nada que ver en ese escándalo de P. Diddy y todas las denuncias que tiene en su contra.

De acuerdo con lo que dijo, DiCaprio reconoció que asistió a las fiestas en el año 2000, pero que, en ese momento, no eran fiestas desenfrenadas como las últimas que realizó. “Fue a algunas de sus fiestas de principios de 2000, pero literalmente iba todo el mundo. No eran ‘fiestas locas’, eran grandes fiestas en casas”, publicó el diario DailyMail.

La defensa de lactor señaló que “Leo estaba al principio de su carrera en ese momento. No tiene nada que ver con ese mundo, así que es ridículo que alguien suponga que se verá involucrado en esto basándose en unas cuantas fotos pixeladas que tienen más de 20 años. Ahora él está centrado en su carrera y su relación amorosa. No está pensando en absoluto en el caso federal de Diddy, con el que no tiene nada que ver”.

La polémica que ahora involucra a Leonardo DiCaprio surgió luego que se viralizaran unas imágenes donde aparecen juntos en las desenfrenadas fiestas. Al parecer, y según afirmó el diario británico DailyMail, Puff Diddy habría cambiado de estrategia judicial, haciendo caer a varias celebridades para atenuar su situación procesal.

“Llegará el día en que daremos nombres que no sean Sean Combs, y hay muchos nombres. Ya es una larga lista, pero debido a la naturaleza de este caso, vamos a asegurarnos de que estamos en lo cierto antes de hacerlo. Los nombres os sorprenderán”, dijo sobre el caso, Tony Buzbee, abogado de las más de 100 presuntas víctimas.