Liliana González habló del episodio de violencia que vivió con su ex: “Fue aterrador”

Liliana González es una actriz que poco suele exponer su vida privada, pues prefiere ser tema de conversación por su trabajo en pantalla. Sin embargo, en una reciente entrevista recordó el doloroso episodio que marcó su vida.

Según contó en entrevista con En Privado Podcast, fue víctima de una fuerte golpiza por parte un hombre con el que mantuvo una relación sentimental durante cuatro años.

La actriz, recordada por Hasta que la plata nos separe y otras producciones televisivas, mencionó que luego de separarse de su primer esposo se dio una nueva oportunidad en el amor.

“Yo quería casarme otra vez, tener hijos y una vida estable y sana. Después de mi divorcio encontré a un hombre sano, deportista y que era todo lo que yo quería. Era un hombre juicioso, consentidor y me enamoré perdidamente, tanto que me dejé a mí misma en muchos aspectos. Duramos cuatro años y terminó de una manera no muy chévere”, explicó inicialmente.

Así fue el episodio de violencia que sufrió Liliana González

Lo que parecía ser un romance perfecto empezó a cambiar luego de una larga temporada separados. La bogotana se encontraba en el extranjero cumpliendo con la grabación de un proyecto, mientras su novio permanecía en Colombia, lo que se convirtió rápidamente en una época de incertidumbre.

“No me visitaba, aplazaba los viajes, me colgaba las llamadas, no me respondía los mensajes y yo veía que andaba de fiesta. Fue una época muy complicada a nivel emocional y así pasaron muchos meses en esas. Tanto así que yo creía que ya la relación había terminado”, agregó.

Sumado a su nueva vida en un país desconocido y su compleja relación a distancia, Liliana González conoció a un compañero de trabajo que solía cortejarla. “Había un argentino que me coqueteaba, me invitaba a salir, me hacía reír y me distraía porque yo la estaba pasando muy mal. Imagínate, estaba sola en otro país”.

Sin embargo, un inesperado giro en la actitud de su exnovio dio un nuevo rumbo a la historia, pues quedaron de reencontrarse y retomar los planes que tenían. Lo que Liliana González no se imaginaba era que ese día conocería el verdadero carácter del hombre con el que pensaba casarse y tener hijos.

“Un día, de la nada, me dice que va a ir a visitarme y yo súper feliz porque pensaba que iba a recuperar mi relación. En ese momento yo le dije al argentino, con el que estaba empezando a salir, que mi novio iba a venir y pues él sabía perfectamente todo el rollo. Cuando mi novio llegó yo lo recibí con flores y de todo en el aeropuerto, luego fuimos a mi casa, cenamos y entré a bañarme, pero al salir me di cuenta de que él había leído en mi computador un correo que me había escrito el argentino. Este hombre era muy romántico y halagador, y sus palabras eran mucho más grandes de lo que realmente ocurría”, aseveró en su charla con En privado podcast.

“Fue aterrados. Se transformó en una persona que yo nunca había visto. Le salió una agresividad impresionante. Me empezó a gritar, insultar, ofender y me empujó con un golpe, entonces yo caí contra un transformador que había en una pared. Ahí me di un golpe en la cara y de inmediato se me hinchó el ojo, y yo al otro día grababa a las 7 de la mañana porque era la protagonista. Él quedó aterrado, pero su ira era tan incontrolable que su agresividad no paraba. La verdad, yo pensé que me iba a matar o a tirar por el balcón, pero empezó a romper cosas, a golpear paredes y puertas, y a gritar un montón de cosas. Así duró varias horas, hasta que agarró un dinero y se fue. Luego no volvimos a saber del otro”, concluyó Liliana González, quien actualmente conforma una familia junto al también actor Gary Forero.