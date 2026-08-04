Lina Tejeiro protagonizó tenso cruce de palabras con Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef’

Lina Tejeiro se convirtió en protagonista de uno de los momentos más tensos del más reciente capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, cuando sostuvo un acalorado intercambio con el chef Nicolás de Zubiría durante la devolución del jurado.

La molestia de Tejeiro surgió mientras recibía las críticas al plato que preparó junto al periodista y presentador Tavo Bernate, con quien presentó unos aborrajados acompañados de una salsa. A medida que avanzaba la devolución del cartagenero, sus respuestas dejaron ver que no compartía algunos de los comentarios sobre la preparación.

Así fue el tenso momento entre Lina Tejeiro y Nicolás de Zubiría en ‘MasterChef Celebrity’

La evaluación comenzó con una observación de Nicolás sobre los aborrajados. Aunque reconoció que la fritura estaba bien ejecutada, señaló que el resultado era tan crocante que, en su concepto, parecían “unas croquetas de aborrajado” más que la preparación tradicional.

La reacción de Lina Tejeiro fue inmediata y respondió que había preparado la receta con la libertad que el jurado les dio desde el inicio y pidió que no la “enredaran” cambiando los criterios de evaluación. Según expresó, el chef “primero dice una cosa y después otra”.

Las críticas continuaron cuando Jorge Rausch aseguró que la piña no funcionaba en la receta y que el dulzor debía aportarlo el bocadillo, como ocurre tradicionalmente con los aborrajados. En ese momento, Claudia Bahamón les preguntó a los participantes si estaban de acuerdo con la devolución del jurado.

La actriz respondió con ironía: “Será porque como aquí no se puede refutar nada”, dejando ver que no compartía las observaciones que estaban haciendo los chefs.

Más adelante, Nicolás de Zubiría añadió que el plato habría logrado un mejor contraste de sabores si hubieran utilizado un queso más salado. Lina Tejeiro le respondió que, precisamente, usaron ueso costeño pensando en sus preferencias.

“Le echamos queso costeño para darle gusto a él, porque no le gusta el dulce”, comentó la actriz, visiblemente incómoda.

Aunque Nicolás de Zubiría también destacó un aspecto positivo del plato y aseguró que “la fritura se ve que fue una muy buena fritura”, Lina Tejeiro reaccionó con otra frase cargada de ironía: “Ah, qué bueno, pensé que esto iba a ser malo”, respondió, provocando la sorpresa del propio jurado, quien contestó con un: “¡Uy, uy, uy, uy, uy, Lina!”

Lejos de terminar allí, el intercambio continuó. La también figura de redes sociales y empresaria insistió en que había intentado ajustar la preparación al gusto del chef. “Estoy tratando de darle gusto a usted: que si muy dulce, que si muy suave”, le dijo.

En ese momento intervino Jorge Rausch para intentar bajar la tensión con un comentario: “Darle en el gusto a él de golpe es fácil”. Sin embargo, Lina Tejeiro lo interrumpió de inmediato y lanzó la frase que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del capítulo, pues dejó a todos en silencio: “No, a él no le gusta nada”.

El intercambio no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a generar reacciones entre los seguidores del programa, quienes comentaron en redes sociales la actitud de la actriz durante la devolución del jurado y el ambiente que se vivió en la cocina de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Además, el resto de los participantes también opinaron sobre el tenso cruce del que fueron testigos.

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