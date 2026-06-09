Lina Tejeiro reveló detalles de su embarazo: “Tengo algo que decir”

Hace un mes, Lina Tejeiro sorprendió al mundo del espectáculo en Colombia al anunciar su embarazo. Aunque en redes sociales ya se especulaba al respecto, la actriz lo hizo oficial para el Día de la Madre. Desde entonces, la artista ha publicado fotos y videos de su proceso de embarazo, aunque hasta el momento, no se ha referido al padre de su bebé, uno de los temas que más ha generado curiosidad en redes sociales, pues tras su ruptura de Juan Duque en 2022, no ha vuelto a oficializar una nueva relación sentimental.

Los síntomas de Lina Tejeiro en el embarazo

La actriz, conocida por sus papeles en las series de televisión La ley del corazón y Nuevo rico, nuevo pobre, ha estado compartiendo en sus redes sociales cómo han sido estos meses de embarazo, así como algunos de los cambios que ha experimentado en su cuerpo y en sus emociones. Uno de los síntomas que más le ha llamado la atención tiene que ver con su piel.

“Tengo algo que decir. Yo sé que me veo hermosa y preciosa embarazada y amo lo que está sucediendo dentro de mí. Sé que me veo linda y al que no le guste que no me mire, pero, ¿mi piel qué? Desde el día uno (me salió) dermatitis alrededor de mi boca, porque la piel de mis mejillas está bien, pero si yo no me pongo mi bloqueador con color, me veo así. Obvio me veo hermosa, divina, pero ya no aguanto más”, dijo.

Más allá de los síntomas físicos, la actriz compartió que ha vivido cambios emocionales que no había anticipado. “Otra cosa que me ha pasado en el embarazo, pero ya no es un síntoma físico, es un síntoma emocional. Me gusta escuchar canciones que me muevan fibras, que me recuerden cosas, que me devuelvan en el tiempo. Últimamente me la paso escuchando música viejita, o también música de Laura Pausini, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Juan Fernando Velazco. La música de hoy en día no conecto con ella, tiene que ser algo más emocional”.

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La actriz también compartió que ha experimentado una profunda nostalgia por el pasado, algo que se ha manifestado incluso en pequeños detalles de su vida diaria. “También me dio por volver a usar unos perfumes que yo no usaba hace por ahí 10 años. De hecho, recorrí todo Madrid buscando uno que usaba hace 12 años y lo encontré, era el último que quedaba. Me lo puse y fue rarísimo. No sé si solo me pasa a mí, pero me han pasado esas cosas, ¿será nostalgia o qué será? Es como si quisiera devolver el tiempo, pero estoy feliz, eso me hace feliz”.

Los internautas le han dejado sus comentarios: “Es niña, por eso son los cambios en la piel”, “eso es porque te estás despidiendo de tu yo del pasado”, “los caprichos del embarazo”, “los niños dan dermatitis y afectan más la piel”. Por ahora, Tejeiro no ha revelado si espera un niño o una niña. Sus seguidores están a la expectativa.