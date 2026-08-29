Lina Tejeiro reveló por qué terminó una de sus últimas relaciones: “¿Tengo razón?"

En los últimos días, el nombre de Lina Tejeiro se ha viralizado en redes sociales, pues la actriz ha estado activa en su perfil de Instagram revelando algunos detalles de su vida personal. A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la exparticipante de MasterChef Celebrity se refirió a uno de los temas más comentados de su vida: su área sentimental.

¿Por qué Lina Tejeiro terminó una de sus recientes relaciones?

En un video, Tejeiro reveló: “Yo me desencanto muy fácil y creo que eso también hace que mis relaciones nunca fluyan. Pero también me ha pasado que justifico banderas rojas en medio de esa relación como para que continúe, y luego digo: ¿Por qué no le hice caso a esa bandera roja?”.

La actriz dio a conocer algunas de esas experiencias que vivió y que la hicieron replantear si verdaderamente quería estar con esa persona: “Estaba saliendo con alguien, vino aquí a mi casa y necesitaba salir, yo no iba a salir, y le dije que le prestaba uno de mis carros (...) Mi carro estaba perfecto porque yo le había comprado las llantas hacía ocho días atrás, exactamente. Eran llantas run-flat (...) Le presté el carro todo el día y, para no hacer el cuento más largo, cuando entregó el carro estaba pinchadísimo. Se le había estallado una llanta”.

Lina aseguró que esa persona nunca le dijo nada sobre el estado del vehículo, y al hacerle el reclamo, le contestó: “Cuando me monté sí aparecía el letrero de que estaba pinchado, pero pues como a esos carros les aparece cualquier cosa que se pincha, entonces no le puse cuidado”.

Ese detalle, le generó gran molestia a la actriz: “Si uno omite semejante bobada... Porque qué le costaba decirme: ‘Oye, me entregaste el carro pinchado, lo voy a mandar a despinchar’. O: ‘Qué pena, te lo voy a entregar pinchado, me acabé de pinchar’. Pero no omitir si te lo entregué pinchado y menos entregármelo pinchado y no decirme nada. Obvio dije: ‘si uno oculta algo tan sencillo como pincharse, imagínense qué cosas no ocultará que realmente pueden ser graves’. ¿Tengo razón? ¿Ustedes qué opinan?“.

Eso no fue lo único. La también creadora de contenido se refirió a otro de los detalles que para ella es importante e innegociable: “Yo cuido mucho mis likes y trato de ser muy exclusiva con eso. El ‘me gusta’ es muy claro a la hora de darlo: me gusta lo que estoy viendo, me gusta lo que pones. Y pues estamos saliendo y todo nuestro círculo social sabe que estamos saliendo. ¿Qué necesidad de hacerlo así?. Para mí esas demostraciones de deseo no tienen cabida en una relación. Y no es inseguridad ni querer controlar lo que mira, pero es el tipo de respeto y exclusividad que yo espero y estoy ofreciendo”.

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Finalmente, un detalle económico hizo que la actriz se cuestionara aún más su permanencia en esa relación que, según ella, apenas estaba comenzando: “Un día me dijo: ‘amor, disculpa, ¿de casualidad no tienes que me prestes 25?”. Ella le contestó: “¿Que te preste 25? ¿25 qué? ¿Estamos hablando de plata?”.

Cuando él le confirmó que sí necesitaba ese dinero, ella respondió: “Me preocupan 2 cosas. Primero, que no tengas 25 mil, si son 25 mil pesos. O 25 millones. ¿Por qué te voy a prestar 25 millones si nos estamos conociendo?”.

Enseguida, añadió: “Muchas veces yo me pregunto si es que yo soy muy cansona, muy jodida, muy fastidiosa, si es que tengo los estándares muy altos. Siempre me dicen eso: ‘ella está sola porque jode mucho, ella está sola porque no se aguanta nada’. Y la verdad sí, y termina uno aguantándose semejantes estupideces”. Por ese tipo de situaciones, Tejeiro reconoce que sus últimas relaciones no han funcionado. Sin embargo, asegura, prefiere estar soltera a tener que soportar una persona así.