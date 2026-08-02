Lina Tejeiro reveló qué la hace perder el interés en un noviazgo: “Eso me rompe”

Lina Tejeiro está viviendo una de las etapas más significativas de su vida. Mientras conquista a los televidentes con su participación en MasterChef Celebrity, la actriz se está preparando para dar la bienvenida a su primer hijo, Gael. Hace unas semanas, sorprendió al revelar que asumirá la maternidad como madre soltera.

Los no negociables de Lina Tejeiro en el amor

En medio de este momento tan personal, la actriz se abrió sobre el amor y compartió cuáles son los aspectos que no está dispuesta a comprometer en una relación a través de sus historias de Instagram, donde tiene 10,8 millones de seguidores:

Paz mental

“Yo puedo estar enamorada, tragada perdidamente, pero si siento que estoy perdiendo mi tranquilidad y mi paz mental en la relación prefiero alejarme”.

La independencia

“Llevo muchos años soltera y me encanta sentirme independiente, no me gusta estar reportándome cada segundo de dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy, para dónde voy. Claro que me gusta sentirme cuidada, pero no sobreprotegida, de pronto eso se preste para malinterpretaciones. Pero es que me cuiden es una cosa y que me sobreprotejan es otra y que quieran saber todo de mí es como que me invaden un poco mi privacidad”.

El respeto por mis límites

“Es superimportante, como por ejemplo mi privacidad. Llevo muchos años tratando de cultivar mi privacidad y protegerla porque hoy en día es algo que valoro demasiado y ahora más con mi hijo. Quiero proteger muchas cosas de mi privacidad. Si esa privacidad no la cuidan como el tesoro que es para mí, no puedo estar ahí. Eso me rompe, no puedo, porque me costó muchos años para mí entender lo valioso que es tener privacidad. Antes todo lo contaba, todo lo compartía y hoy me siento a gusto compartiendo muchas cosas, pero también me gusta tener el control de lo que comparto y se consciente de lo que comparto y hasta dónde quiero compartirlo. Si esa privacidad se va para otro lado porque la persona con la que estoy saliendo decide comunicarla a X o Y persona y esa comunicación se va por otro lado y yo pierdo el control de mí, no puedo. Para mí eso es muy valioso.

La dignidad

“Yo no voy a estar compitiendo por un lugar o pidiendo un respeto que es obvio, o soportando un amor tibio, eso sí jamás”.

Su carrera y su trabajo

“Me conociste siendo actriz, con mi empresa, con mi marca, con mis cosas y eso hace parte de mi vida. No voy a dejar de cumplir sueños precisamente por una relación”.

La lealtad

“Si no hay confianza no hay nada”.

La admiración

“Si yo no admiro, se me va el amor. Además de que me parezca lindo físicamente, tiene que haber admiración”.