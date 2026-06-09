Lina Tejeiro reveló si será madre soltera. Contó molestias del embarazo y dónde nacerá Gael

Desde que el pasado 10 de mayo, Lina Tejeiro dio a conocer que será madre por primera vez, ha habido bastante expectativa por la evolución del embarazo de la actriz, que hace parte de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’.

Fueron justamente algunas ausencias del reality culinario las primeras en dar señales de que la también empresaria estaría en espera de un bebé, que ha revelado se llamará Gael.

Recientemente la actriz hizo un viaje por Europa donde disfrutó de los planes de cada país que visitó, al tiempo que compartió imágenes con sus seguidores que daban cuenta de la evolución de su gestación.

Ahora Tejeiro concede un tiempo y habla sin tapujos con sus seguidores sobre esta nueva etapa de su vida. Lina compartió aspectos como sus antojos, las molestias que ha tenido, cómo será el parto y los alimentos que ha evitado, entre otros.

Uno de los aspectos que llamó la atención y que tocó primero fue el de si será madre soltera, del que habló cuando le hicieron directamente la pregunta.

Lina Tejeiro confirmó que será madre soltera

“Si voy a ser madre soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo”.

Luego mencionó a los miembros de su familia que están atentos a ella y le brindan todo su apoyo. “Mi mamá está que no cabe de la dicha, está súper presente. Mis hermanos también están muy presentes. Mis tíos, mis primas, mis papás… amor de sobra y compañía también, afortunadamente.

Dentro de lo relacionado con la alimentación indicó que antes de esperar a su bebé no sentí aganas de tomar leche y que en su dieta incluía leche de almendras, pero ahora tiene antojo constante por productos lácteos como chocolate en leche, café con leche, changua o leche con bocadillo.

Las carnes rojas también están dentro de sus preferencias actuales, evitando los mariscos y el pescado, ya que su olor le genera nauseas.

¿Lina Tejeiro tendrá a su bebé en casa?

Cuando sus seguidores le indagaron por el parto, respondió: “Yo quiero natural, yo quiero parto natural, pero todo depende de Gael, de mi cuerpo, de las circunstancias, de cómo suceda. Pero hasta el momento le pido a Dios y le digo a mi ginecobstetra que lo que más quiero es que sea natural. Pero pues una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que quiera Dios y otra cosa es lo que quiera Gael y otra cosa es lo que quiera mi cuerpo. Entonces, va a estar ahí como difícil, pero yo estoy haciendo todo lo posible porque sea natural. Yo estoy haciendo pilates, gimnasio y de todo, pero hay que esperar qué sucede”.

También contó que pensó en tener a Gael en casa, pero ya decidió que optará por algo más clínico.

“Lo pensé mucho si hacerlo aquí en la casa o no, pero finalmente me decidí por hacerlo en clínica. Creo que me da más tranquilidad”.

Y Tejeiro también se refirió a la posibilidad de mostrar su bebé en redes una vez nazca.

“Es una pregunta que todavía me hago y que no tengo respuesta. A veces digo que sí lo voy a mostrar, a veces digo que no, que no sé si quiero exponerlo tan chiquito a un montón de críticas de gente que tiene mierda en su corazón. No sé, todavía no sé. Igual yo sé que es más el cariño que va a recibir de parte de todos ustedes, pero también sé que hay gente muy mala, muy malintencionada. De hecho, he dejado de exponer mucho en mis redes incluso a mi propia familia, a mis mascotas, a mi sobrina, porque siento que esa exposición muchas veces la usan para atacar a uno o a ellos. Entonces, no sé”, concluyó

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