Lincoln Palomeque publicó foto que encendió las redes: “Te pasaste y lo sabes”

Tras su ruptura de Carolina Cruz, hace cuatro años, la vida de Lincoln Palomeque ha estado enfocada en su área profesional. Aunque en algunas oportunidades lo han relacionado sentimentalmente con algunas modelos, hasta el momento, el artista de 49 años no se ha referido al respecto ni ha aparecido públicamente con alguien para confirmar que está en una relación.

La foto de Lincoln que cautivó a sus seguidores

A través de su perfil de Instagram, donde tiene 4,3 millones de seguidores, el artista suele publicar detalles de sus proyectos artísticos y, en algunas oportunidades, de su faceta como papá. Sin embargo, en las últimas horas posteó una foto que se convirtió en tendencia. En menos de 24 horas alcanzó más de 66 mil likes.

El actor, quien interpreta a Faustino Sánchez Godoy, en La reina del sur, aparece posando frente a un espejo, con pantalón y sin camisa. En la descripción de la imagen escribió: “Por acá grabando la Reina del sur 4, no se imaginan lo que se viene... Pura calentura”.

Inmediatamente, los fanáticos comenzaron a dejar sus comentarios, elogiando al actor: “Cuando me preguntan porque veo la reina del sur... esta es mi respuesta”, “lo más bello de la Reina”, “Dios mío Señor”, “mi amor platónico”, “motivos por los cuales quiero ver La reina del sur”, “si así es el infierno que me lleve el diablo contigo bebé”, “Jesucristo bendito ayúdame con mis malos pensamientos”, “yo veo La reina del sur por esta trama”, “qué hombre más hermoso”, “ya estamos listos para verte”, “te pasaste y lo sabes”, “lo más bello de La reina del sur”, ¿esto es contenido o un atentado contra la concentración?”, “qué cosa tan linda ven mis ojos”.

La publicación también muestra el gran momento profesional que está viviendo Palomeque, quien sigue afianzándose como uno de los actores colombianos más reconocidos a nivel internacional. Su papel en La reina del sur 4 ha generado mucha expectativa entre los fans de la serie, que están ansiosos por descubrir cómo evolucionará su personaje y qué nuevos conflictos traerá la trama.

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Así ha sido la relación de Lincoln Palomque y Carolina Cruz después de su ruptura

La historia de Lincoln Palomeque y Carolina Cruz fue, durante muchos años, una de las más comentadas del mundo del entretenimiento en Colombia. La pareja compartió cerca de 14 años juntos, y a pesar de la ruptura, ambos han logrado mantener una relación cordial, enfocándose principalmente en el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador. Tanto el actor como la presentadora han enfatizado en diversas ocasiones la importancia de apoyarse mutuamente como padres y de crear un ambiente respetuoso para sus pequeños. “Dejando el ego y la razón un lado, pensar más en nuestros hijos que en nosotros. Y entender que, si ellos está bien, nosotros estamos bien. Los dos deben trabajar en ser mejores cada día, para que los hijos vivan felices y tranquilos”, dijo la presentadora de Día a Día en una oportunidad a través de sus redes.