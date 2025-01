Lincoln Palomeque publicó mensaje de Año Nuevo que incluyó a Carolina Cruz

Luego de compartir junto a sus hijos el Día de Velitas, Lincoln Palomeque y Carolina Cruz aprovecharon la celebración de Año Nuevo para dar una nueva muestra de la cercana y amistosa relación que mantienen a pesar de su separación.

Además del mensaje que el actor publicó a través de sus historias de Instagram, también publicó una imagen que dejó en evidencia la videollamada que sostuvo la familia poco antes de despedir el 2024.

El mensaje de Año Nuevo de Lincoln Palomeque a Carolina Cruz

En la imagen que publicó el cucuteño de 47 años se le ve sonriente, mientras habla con la estrella del canal Caracol, quien se mostró en compañía de sus hijos Matías y Salvador.

“Feliz año y Dios los bendiga siempre”, escribió Lincoln Palomeque como descripción a la historia en la que etiquetó a Carolina Cruz.

Las mejores noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras dando click aquí

Las reacciones a la publicación se suscitaron de inmediato y fueron cientos de mensajes los que recibieron el actor y la presentadora. En los comentarios, seguidores de ambos destacaron la madurez que han demostrado por el bienestar de sus hijos en medio de esta etapa que atraviesan desde hace casi tres años.

Esta fue la captura de pantalla que Lincoln Palomeque compartió junto a su familia en plena víspera de Año Nuevo. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Carolina Cruz no “supera” a Lincoln Palomeque?

A través de una publicación de redes sociales, hecha en octubre pasado, la presentadora de Día a Día se mostró sorprendida por algunos de los comentarios que recibió en el nuevo capítulo de su podcast: “Vi como tres o cuatro de personas que me decían: ‘Ay, supéralo ya’, ‘tú sigues amando al papá de tus hijos’, ‘supera que ya te separaste’, ‘supera que ya no te quiere’, ‘supera que ya no está contigo’”.

“Para las personas que me escribieron esos comentarios, ¿para ustedes qué es superar? O sea, ¿superar a tu expareja es no volver a hablar de ella?, ¿es borrarla de tu vida y de tu corazón?, ¿es odiarla y no tener una buena relación? ¿Eso para ti es superar a tu pareja?”, agregó Carolina Cruz como respuesta a las palabras de sus detractores.

De igual manera, la estrella del canal Caracol reiteró que la relación con Lincoln Palomeque se transformó para afrontar, a partir del respeto y la amistad, el rol como padres que van a desempeñar por el resto de sus vidas.