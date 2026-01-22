Los jugadores mejor pagados del Mundial 2026 ¿Quiénes lideran los ingresos del fútbol?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega en un contexto en el que el fútbol de élite ya no solo se mide por títulos o rendimiento deportivo, sino también por la capacidad económica de sus principales figuras. Los jugadores convocados a la cita mundialista forman parte de una industria global donde los ingresos por salario, bonificaciones y contratos publicitarios alcanzan cifras históricas.

En ese escenario, las estimaciones sobre sus ingresos toman como referencia los reportes más recientes de Forbes (ediciones 2025–2026) sobre atletas mejor pagados, además de análisis de medios especializados en economía del deporte como Celebrity Net Worth y otras mediciones del mercado futbolístico internacional. Estas fuentes combinan datos de salarios oficiales, bonos contractuales y acuerdos de patrocinio global para proyectar el alcance económico de las principales figuras del fútbol mundial.

¿Quiénes lideran los ingresos en el Mundial 2026?

El primer lugar lo ocupa Cristiano Ronaldo (Portugal, 39 años), con ingresos estimados de alrededor de 300 millones de dólares anuales, según Forbes. El delantero se mantiene como el deportista mejor pagado del mundo gracias a su salario en Arabia Saudita y a un portafolio comercial que incluye marcas globales, licencias y negocios propios.

En la segunda posición aparece Lionel Messi (Argentina, 37 años), con ingresos cercanos a los 130–140 millones de dólares anuales, impulsados por su contrato en la MLS y acuerdos comerciales de largo plazo con marcas internacionales como Adidas y Apple vinculadas al ecosistema de la liga estadounidense.

El tercer lugar corresponde a Kylian Mbappé (Francia, 25 años), con ingresos estimados en torno a los 95 millones de dólares anuales, combinando su salario en el Real Madrid con acuerdos de patrocinio con marcas globales como Nike y Dior, además de su rol como imagen central de la nueva generación del fútbol europeo.

En la cuarta posición figura Erling Haaland (Noruega, 24 años), con aproximadamente 80 millones de dólares anuales, principalmente derivados de su contrato con el Manchester City y su creciente presencia en el mercado publicitario internacional, donde ha ganado peso en campañas globales de alto impacto.

El quinto lugar es ocupado por Vinícius Júnior (Brasil, 24 años), con ingresos cercanos a los 60 millones de dólares anuales, consolidándose como una de las figuras comerciales más fuertes del Real Madrid y uno de los jugadores más influyentes de la nueva generación del fútbol sudamericano.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí