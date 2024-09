‘Los patojos’ revelaron impactante detalle sobre muerte de su mamá: “es fuerte”

El pasado 26 de agosto, las redes sociales se conmocionaron con la noticia de la muerte de Yenny Judith Ariza, madre de los creadores de contenido santandereanos conocidos como Los patojos.

Andrés Ortiz, el hijo mayor, apareció en un video contando que su progenitora fue hallada sin vida. Ha pasado una semana desde el lamentable suceso y, por ahora, las autoridades no han podido determinar qué ocurrió realmente.

Alrededor de la muerte de Yenny han surgido múltiples teorías, pero, por ahora, ninguna ha sido confirmada oficialmente. En entrevista exclusiva con Vea, Andrés y Naren, los hijos de la también creadora de contenido, revelaron detalles sobre su muerte.

¿Cómo ha sido esta semana sin su mamá? ¿Qué ha pasado?

“Ha sido muy fuerte, anímicamente en la familia se siente el vacío grande que dejó ella. El ánimo está por el piso, tratamos de no demostrar mucho por mi papá... En estos ocho días hemos vivido y hemos pasado lo que nunca pensamos que iba a pasar.

Ha sido una semana de caos, juzgamientos, noticias falsas, prácticamente el dolor que sentimos nosotros la gente dice que es mentira, que estamos aparentando, que estamos buscando fama, que estamos monetizando, que estamos haciendo un teatro, que mi mamá no está muerta, que no es ella, que la tenemos escondida, acusaciones hacia mi papá, hacia mí, hacia mi hermano, incluso han llegado a escribir palabras fuertes hacia nosotros, como especies de amenazas.

Estamos devastados, yo no he podido sacar el dolor que llevo aquí en el pecho... La Fiscalía no nos llama. Mi papá a veces no come, tuvo una crisis horrible, se encerró en el baño, lloraba desconsolado”, reveló Andrés, el mayor de ‘Los patojos’.

Ustedes como hijos, ¿qué creen que pudo haber ocurrido?

“Hay muchas hipótesis. Hemos estado analizando, miramos los videos, mirando los comportamientos de ella. Hace ocho meses ella tuvo una cirugía delicada de la matriz, ella se estaba poniendo tan bonita, a ella le había dado anemia, la verdad que le digan a uno que la mamá apareció así en las circunstancias que apareció ella, para mí no me cabe en la cabeza. Seguimos con la teoría que hay otra persona involucrada en esto, no tenemos las pruebas para decir es que es ‘sutano’ o ‘fulano’, sería decir mentiras”, mencionó Ortiz.

Hay personas que los han señalado a ustedes como los supuestos responsables. ¿Qué les pueden decir?

“La gente le está creyendo más a personas que hablan y dicen cosas que no son. La gente está diciendo que nos aprovechamos de la muerte de mi mamá para hacer videos, nosotros no sabemos qué vaya a pasar con nuestro contenido, con nuestro trabajo, no sabemos qué hacer.

Nosotros no tenemos cabeza. El dolor que sentimos la semana pasada todo el mundo lo vio. No queremos hacer fama con esto, llevamos cuatro años trabajando en esto, sin hacer polémica, sin meternos con nadie. Necesitamos acompañamiento... A raíz de lo que dijo una vidente se nos vino una ola de gente en contra de nosotros. A mí me da miedo dejar solo a mi papá porque él se siente presionado”.

Naren, el hijo menor, agregó: “la gente nos ha dado mucho palo. La noticia se generó mal, porque decían que el papá era el que la había encontrado, era el papá de ella, no el papá de nosotros, entonces la gente malinterpretó.

Les digo que se midan a la hora de hablar. Si ellos saben, vayan a la Fiscalía, a causa de esas personas que especulan, ya nos da miedo salir solos, qué tal que nos linchen así no estemos involucrados”.

¿Qué decía la carta que dejó la mamá de ‘Los patojos’?

“La carta que ella dejó es real, la tiene el CTI. Lo que dice la carta es algo fuerte para nosotros como familia, no es fácil revelarlo. Si la justicia no hace nada, nosotros vamos a revelarlo porque ahí está la respuesta de lo que pasó ese día.

Nosotros exigimos justicia, queremos saber qué pasó, por qué lo hizo. Cuando una mamá deja una carta a un hijo despidiéndose con el dolor con el que ella lo escribió, para algo nos lo dejó escrito.

En la carta hay dos partes, hay dos pedazos. Uno donde está la despedida donde dice que la perdonemos. En la otra parte no entro en detalles porque para nosotros es fuerte, se nota que la escribió con tanto dolor que a nosotros nos deja la duda, queremos averiguar y saber la respuesta, por algo nos lo dejó escrito.

La gente piensa que con un me gusta vamos al levantar a mi mamá del ataúd, de la tumba. Exigimos justicia... Mucha gente especula que fue que ella lo hizo por voluntad propia, así no son las cosas, no fue así, jugaron con la mente de ella, no sabemos qué pasó, una mamá es capaz de hacer todo por sus hijos.

Nosotros especulamos que mi mamá estaba extorsionada por algún lado. Nosotros como hijos tenemos la corazonada de que hay algo más. En esa parte donde ella nos exige que investiguemos por qué ella estaba en esa circunstancia”.

Finalmente, los hijos de Yenny piden justicia y aclaran que, a diferencia de lo que se ha dicho en redes sociales, no buscan fama, lo único que quieren saber es qué pasó con su mamá.

“Nosotros guardamos nuestro dolor expresándolo con nuestros seguidores, pero no buscando fama, ni buscando números, porque de qué nos sirve la fama y los likes si mi mamá ya no va a estar con nosotros. Les pedimos que nos ayuden, no dejen este caso impune... Pedimos que el celular de mi mamá sea investigado que ahí sabremos la verdad de todo. Tal vez sea fuerte lo que venga, pero preferimos eso a no quedar en las mismas”.