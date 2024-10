Los requisitos que P. Diddy pedía para sus fiestas. Fotógrafa reveló detalles

El caso de P. Diddy ha sido uno de los más comentados en las últimas semanas en el mundo del espectáculo. El rapero y productor musical se encuentra en medio de una investigación por más de 100 denuncias en su contra por presunto tráfico sexual durante las famosas White parties que realizaba en sus mansiones o en hoteles privados.

Con el paso de los días, han salido a la luz detalles más perturbadores y oscuros referentes a esas polémicas celebraciones a las que asistían reconocidas figuras del espectáculo de Hollywood.

¿Qué reglas debían cumplir en las fiestas de P. Diddy?

En redes sociales y medios de comunicación han salido a la luz algunos videos donde se observa a Sean Puff Diddy dando instrucciones claras a los asistentes de esos eventos exclusivos.

P.Diddy Fotografía por: Getty Images

En un clip, que data del 2022 y que fue compartido por el portal TMZ, se observa al artista dirigiéndose a sus invitados con instrucciones insólitas. “Asegúrense de tener un aliento fresco y de estar bien hidratados con loción”. Además, animaba a las mujeres a salir a la pista de baile, así sus acompañantes no quisieran.

Un testigo oculto reveló que, supuestamente, sobre las 5:00 a.m. llegaba lo peor. Incluso, ese momento era conocido como ‘la hora maldita’. Quienes no fueran del círculo más cercano a Diddy, no estaban dispuestos a participar en las controvertidas actividades que realizaban a partir de ese momento.

“Lo que sucedía antes de las 2 a.m. no se comparaba con lo que pasaba a las 5 a.m.”, aseguró el supuesto testigo, quien agregó que quienes quedaban, sobre todo las mujeres, comenzaban a quitarse la ropa. “Las chicas empezaban a quitarse la ropa, y eso era la señal para que quienes no formaban parte del círculo cercano se retiraran”, señaló.

Los rincones ocultos de las fiestas de P. Diddy

Selma Fonseca, una reconocida fotógrafa, quien aseguró que asistió a las polémicas fiestas durante más de 20 oportunidades, reveló escalofriantes detalles de lo que se vivía adentro.

De acuerdo con lo que contó, había “cuartos prohibidos” a los que solo tenían acceso las celebridades más “top”. Esa era una de las áreas más restringidas de la mansión de Diddy.

“Había ciertas habitaciones que eran estrictamente para algunos invitados especiales. Había un salón en la planta baja y una habitación en el balcón de arriba”, afirmó.

El mismo rapero era quien definía la lista de los invitados que podían tener el acceso completo a cada rincón de la casa, mientras que ciertos espacios como esos cuartos eran restringidos para los demás asistentes.

Según afirmó la fotógrafa, aunque ella tuvo conocimiento de esas áreas especiales, nunca tuvo el acceso por parte de Sean Puff Diddy para ingresar. “Nunca fui invitada a entrar, así que no estoy segura de lo que pasaba ahí dentro. Donde hay personas ricas y famosas, siempre hay trabajadoras sexuales, aunque son muy discretas.”

Por otro lado, se conoció que las oscuras fiestas estaban divididas en niveles de acceso. Había una entrada general, también un área de la mansión era denominada como el ‘santuario interior’, que era el espacio donde se realizaba la fiesta principal, donde ocurrían las supuestas agresiones sexuales a los invitados, al parecer, a cambio de contratos discográficos o reconocimiento mundial.