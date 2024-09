Lowe León celebró su cumpleaños en España: “gracias por ese amor”

Además de su faceta como cantante, Lowe León se dio a conocer en el mundo de la farándula en Colombia por su relación sentimental con Andrea Valdiri. El artista y la bailarina barranquillera sostuvieron un romance por tres meses. Su ruptura dio mucho de qué hablar en redes sociales, pues la creadora de contenido estaba embarazada. Hasta el momento, se desconocen los motivos que los llevaron a tomar caminos diferentes.

Tras la separación, Valdiri inició un romance con Felipe Saruma, con quien se casó el 16 de abril del 2022. Por su parte, Lowe también contrajo nupcias con la abogada Liceth Córdoba, con quien también tuvo un hijo.

Lowe León, Andrea Valdiri, Liceth Córdoba. Fotografía por: Instagram

Cumpleaños de Lowe León

El pasado viernes, el artista celebró su cumpleaños. A través de sus redes sociales mostró fotos y videos de la fiesta en la que tuvo como invitados a su mamá y amigos más cercanos en España, país donde reside actualmente.

“Gracias a mis amigos y a mi familia por todo ese amor y cariño. Feliz cumpleaños Luis”, escribió en una publicación en Instagram que ya cuenta con más de 10 mil likes. Los internautas le han dejado múltiples mensajes: “No hay que juzgar a las personas sin saber de puertas adentro, nadie sabe, nadie ve, nadie escucha, feliz cumpleaños Lowe”, “sigue cosechando éxitos”, “Lowe feliz cumpleaños, Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida al lado de tus seres queridos, que tus deseos y sueños se hagan realidad”, “faltó Adharita en el cumpleaños”.

¿Qué pasó con Lowe León y Liceth Córdoba?

Lowe festejó su cumpleaños en medio de una polémica con Liceth Córdoba, su exesposa, de quien se habría separado por segunda vez hace unos meses. Luego de la primera ruptura, se dieron una nueva oportunidad y se mudaron España para iniciar de ceros; sin embargo, el matrimonio no prosperó y nuevamente llegó a su fin.

Liceth aseguró en sus redes sociales que quiere volver a Colombia junto a su hijo, pero, al parecer, el cantante no se lo permite. Por ahora, León no se ha referido al respecto.

“Siento mucho haberme fallado a mí misma porque no tuve antes el coraje de defenderme y huir de un lugar al que no pertenezco, un lugar donde no hay coherencia entre lo que se dice y se hace... Me responsabilizo por no establecer mis límites y sé que hay mujeres que viven esto mismo día a día. Necesito soltar, volver a ser yo. Es lo que más quiero... Mi anhelo siempre fue tener un hogar sano y feliz, eso fue lo que me prometió Lowe y por lo que acepté volver con él”, se lee en una parte de una publicación que hizo Córdoba en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores le han dejado mensajes de aliento, deseándole que pronto pueda volver al país junto a su hijo: “Por favor ni un comentario negativo para esta mujer”, “a la final, Andrea Valdiri tenía la razón”, “fuerza, mujer”, “no sean duros con ella”, “que puedan solucionar sus problemas”.