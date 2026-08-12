Lucy Davis, de ‘The Office’, revela que padece cáncer terminal: “No tengo miedo”

La actriz Lucy Davis, famosa por su rol de Dawn Tinsley en la versión original de la comedia ‘The Office’, que se realizó 25 años atrás en Reino Unido, dio a conocer que tiene cáncer.

“Hace un año y medio me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4, que ha hecho metástasis en mis huesos. Específicamente a mi columna, cadera derecha y costillas. El cáncer es incurable y es demasiado tarde para la quimioterapia”, puntualizó la actriz de 53 años que detalló cómo comenzó todo.

“El bulto inicial que sentí no era una masa como tal; más bien era una especie de zona dura. Muy pequeña. Casi no me molesté en que me lo revisaran. Así que supongo que lo que quiero decir es que no ignoren nada: revisen todo”.

Lucy Davis no pierde el sentido del humor

Más adelante indicó cómo ha sobrellevado la situación y aprendido de ella. “Por ahora, estoy tratando de vivir lo que me quede de vida de la manera más divertida posible. Siempre me gusta encontrar los momentos de aprendizaje en cualquier cosa negativa que suceda. Y el cáncer no ha decepcionado en ese sentido; hay mucho que he aprendido de esto, y estoy agradecida por ello”.

Dentro de su mensaje llamó bastante la atención que pese a los difíciles momentos el humor sigue siendo parte de su vida y está resuelta a que siga siendo así. “Lo que ha sido más vital para mí es el humor. Les pedí a mis amigos y familia que se burlaran de mí tanto como fuera posible (en lo cual son muy buenos), y lo más importante de todo, que no me traten como a una persona enferma. No hay nada que te haga sentir más enfermo que ser tratado como si lo estuvieras”, mencionó.

La británica dejó ver que enfrenta lo que sigue con serenidad y siempre activa y dejó ver que podría volver a actuar. “No tengo miedo de lo que venga después. Estoy en paz con ello (...) Todavía voy a seguir con todo mi trabajo por los derechos de los animales. Es muy importante para mí. Y todavía me gustaría seguir trabajando. Soy perfectamente capaz de hacerlo, y actuar es una de las mayores alegrías de mi vida”.

Finalizó diciendo: “Para aquellos de ustedes que están en un camino similar al mío, les deseo lo mejor. El cáncer nos exige mucho, física y mentalmente. Y todos podemos afrontarlo como elijamos”.

Además de ‘The Office’, Lucy Davis estuvo en la serie “Shaun of the Dead” en 2004; en la película “Wonder Woman”, en 2017, y en la serie de Netflix “Chilling Adventures of Sabrina”, de 2018 a 2020.

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