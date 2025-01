Luis Alfonso recordó compleja época de su vida: “Amanecía en la calle”

Luis Alfonso es un cantante que goza de gran popularidad en Colombia y otros países de Latinoamérica gracias a canciones como Contentoso, Chismofilia, Gomela y montañero, La ex, entre otras.

Sin embargo, antes de convertirse en un reconocido músico, cobrar millones por sus presentaciones y tener una vida llena de lujos, también experimentó complejas situaciones de vida.

Luis Alfonso sufrió maltrato de su padrastro

En entrevista con La sala de Laura Acuña, el artista de 31 años recordó que nació en una familia humilde de Popayán y, cuando tenía pocos meses de vida quedó huérfano de padre. Tiempo después, su mamá se involucró sentimentalmente con un hombre cuyos malos tratos lo marcaron significativamente.

“Mi padrastro llegaba muy borracho. Ese m*rica, como a las 3 o 4 de la mañana, me veía acostado y le decía a mi mamá: ‘Me saca a ese hijuep*ta de la casa’, entonces yo amanecía en la calle (...) Él llegaba, echaba candado y yo tenía que amanecer en la calle para evitar que le pegara a mi mamá”, expresó Luis Alfonso.

“Tengo un tema llamado El corrido de mi vida, donde dice: ‘Los demonios de mi barrio me cuidaron cuando hambre y frío tuve que aguantar’. Cuando menciono ‘los demonios’, me refiero a los indigentes que me ayudaban cuando me echaban a la calle”, agregó el conocido cantante.

Por último, Luis Alfonso mencionó que los habitantes de calle con quienes compartía le propusieron hacerle daño a su padrastro para acabar con aquel sufrimiento. No obstante, él nunca accedió a esto.

“Cuando me sacaba, llegaban y me decían: ‘Monito, ¿otra vez te sacó este hijue*uta? ¡Le vamos a pegar una puñalada!’. Yo les decía que no, pero entonces compartíamos el mecato y me cuidaban. Por eso a los loquitos los quiero como un p*tas (...) La escuela más chimba que uno puede tener en la vida es la calle. Ahí aprendes lo que es bueno y lo que es malo, y más hoy en día que tengo mi familia".

¿En qué trabajó Luis Alfonso cuando era joven?

En una entrevista que concedió a Vea en octubre pasado, el payanés advirtió que aquellos malos tratos también lo obligaron a buscar trabajo desde muy pequeño.

Las labores que desempeñó Luis Alfonso fueron tan variadas como complejas; sin embargo, las adversidades nunca lograron apabullar su deseo de salir adelante.

Según contó aquella vez, llegó a vender helados, frutas, verduras y leche de pueblo en pueblo; también fue embolador de zapatos, limpió pesebreras y hasta llegó a ser “el chino de los mandados”. Aun así, la música estuvo presente en todo momento y jamás renunció a ser el artista que siempre soñó.