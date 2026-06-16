Luis Alfonso se casó por tercera vez. Ella es su esposa Luisa Fernanda Pulgarín. Imágenes

El cantante colombiano de música popular, Luis Alfonso, volvió a dar el “sí” en el altar junto a Luisa Fernanda Pulgarín, su esposa desde hace seis años. El artista, conocido por sus éxitos como Chismofilia, compartió con sus seguidores algunos momentos de esta celebración tan especial, que estuvo llena de romanticismo.

Así fue la boda de Luis Alfonso

Este lunes 15 de junio, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del matrimonio de Luis Alfonso. Horas antes de la ceremonia, el cantante de música popular le contó a sus seguidores que estaba a punto de casarse nuevamente, luego que en febrero le volviera a pedir matrimonio a Luisa Fernanda Pulgarín: “Después de un fin de semana hermosísimo y bendecido, acabamos de tocar en La Dorada, ya nos vamos para la casita, vamos derecho a bañarnos, a peinarnos y a alistarnos porque voy de casorio. Me caso como en seis horas, todavía alcanzo a desayunar para que me coja esa decisión con la barriguita llena. Vamos con toda”, dijo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Las primeras imágenes de la ceremonia empezaron a circular en las redes sociales y, en poco tiempo captaron la atención de sus seguidores, quienes celebraron que el intérprete decidiera renovar sus votos matrimoniales una vez más con la madre de sus hijos. Según lo que compartió la pareja, fue una celebración íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos. Esta unión fue la reafirmación de su compromiso y de la historia que han construido juntos. Meses antes de la boda, el artista ya había sorprendido a su esposa con una romántica propuesta de matrimonio que se volvió viral en las redes sociales. En esa ocasión, el cantante organizó una serenata especial y le dedicó una canción inspirada en su relación. Después de interpretar varios versos llenos de emoción, le pidió que revisara uno de sus bolsillos. Allí encontró una nota con la pregunta que cambiaría de nuevo el rumbo de su historia de amor: “¿Te quieres volver a casar conmigo?”. La respuesta de Luisa Fernanda fue instantánea y vino acompañada de un beso que selló su compromiso.

Historia de amor de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín

La relación entre Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín se ha convertido en una de las más queridas en el mundo de la música popular colombiana. En varias entrevistas y publicaciones, la pareja ha compartido que llevan casi nueve años juntos y han formado una familia sólida con tres hijos. Pero su conexión va más allá del amor; Luisa Fernanda juega un papel importante en la carrera de Luis Alfonso, pues hace parte de su equipo de trabajo ocupándose de todo lo relacionado con su imagen, vestuario y redes sociales. De hecho, ha comentado en público que asume múltiples roles dentro de la empresa familiar, convirtiéndose en una pieza fundamental del proyecto artístico del cantante.