Luis Carlos Vélez sintió en vivo la réplica del terremoto en Venezuela. Así fue su reacción

Luis Carlos Vélez se encuentra en territorio venezolano cubriendo la emergencia provocada por los múltiples terremotos que han azotado a diferentes ciudades del país. A través de sus redes sociales y de N+ Univision, el periodista colombiano ha documentado todo lo que ha ocurrido con las víctimas de la tragedia.

¿Qué pasó con Luis Carlos Vélez?

La intensa actividad sísmica de Venezuela comenzó el 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país en cuestión de segundos. Estos temblores causaron serios daños en estados como La Guaira, Yaracuy, Carabobo y en el área metropolitana de Caracas. Desde entonces, se han registrado múltiples réplicas, algunas de ellas con magnitudes superiores a 4,0, lo que ha mantenido a la población en alerta y ha complicado las labores de búsqueda y rescate.

Entre los movimientos más recientes, se han sentido sismos de magnitud 4,6 y 5,1 que volvieron a hacer temblar Caracas y otras ciudades del norte, lo que llevó a la evacuación de edificios y generó nuevos momentos de tensión entre los residentes y los equipos de emergencia.

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Este fin de semana, Luis Carlos Vélez se preparaba para entregar un informe para N+ Univision cuando, de manera repentina, comenzó a percibir el nuevo sismo. Las imágenes muestran el momento en que el periodista se da cuenta de que las luces y estructuras a su alrededor comenzaban a moverse. Con una actitud serena, Vélez comentó: “Está temblando, está temblando, está temblando, mira las luces”, mientras señalaba lo que ocurría a su alrededor.

Pocos segundos después, se aseguró con su equipo en el estudio que seguía al aire para dar detalles sobre lo que estaba sucediendo. “Tranquilo, está temblando, ¿me oyen en Miami, cierto?”.

Ese instante se volvió viral en las redes sociales, donde sus seguidores elogiaron la calma del comunicador en medio de una situación tan tensa. Muchos internautas subrayaron lo importante que es el trabajo de los periodistas que se quedan en las áreas afectadas para informar sobre la magnitud de la tragedia. “Se necesitan nervios de acero para vivir una réplica en el lugar en el epicentro emocional de la tragedia. Dios los cuide”, “cuídate mucho”, “ante estos hechos lo primordial es mantener la calma, serenidad y claridad”, “eres un teso parcero”, “periodista sensato, honesto y responsable con su trabajo y con la información”, “Dios lo ayude”, “Dios los proteja a todos”.