Luis Díaz celebró el bautizo de su hijo; el padrino es otro jugador de la selección Colombia

Luis Díaz y su esposa, Geraldine ‘Gera’ Ponce, volvieron a captar la atención de sus seguidores, esta vez por un acontecimiento familiar. La pareja compartió imágenes del bautizo de Fernando, su tercer hijo y el primero varón, una ceremonia íntima que reunió a familiares y personas cercanas y que rápidamente despertó comentarios en redes sociales.

El evento se conoció pocos días después de la participación del futbolista con la selección Colombia en la Copa Mundial de 2026. Tras cerrar sus compromisos deportivos, el delantero del Bayern de Múnich dedicó parte de su tiempo a celebrar este importante momento junto a su familia, que en los últimos meses ha compartido con frecuencia distintos episodios de su vida personal con sus seguidores.

¿Quién es el padrino del hijo de Luis Díaz?

Uno de los detalles que más llamó la atención de la celebración fue la elección del padrino de Fernando. Las fotografías difundidas por Gera Ponce dejaron ver que el encargado de asumir ese papel es Daniel Muñoz, compañero de ‘Lucho’ en la selección Colombia y uno de sus amigos más cercanos dentro del grupo de jugadores.

En las publicaciones también aparece Manuela Jiménez Ángel, esposa de Daniel Muñoz, quien acompañó la ceremonia como madrina del pequeño. En varias de las imágenes compartidas por la familia se observa a ambos sosteniendo al niño durante el sacramento, una escena que fue interpretada como la confirmación de su papel en esta nueva etapa de la vida del menor.

La celebración tuvo un ambiente familiar y reservado. La decoración estuvo marcada por tonos blancos y verdes, mientras que los espacios fueron acondicionados con arreglos florales y detalles sobrios para acompañar la ceremonia religiosa.

Aunque ni Luis Díaz ni Gera Ponce revelaron mayores detalles sobre el lugar donde se realizó el bautizo ni sobre la lista de invitados, las imágenes muestran un encuentro pensado para compartir con las personas más cercanas de su círculo.

Cabe recordar que Fernando nació el 11 de mayo de 2026 y se convirtió en el primer hijo varón de Luis Díaz y Gera Ponce. La pareja ya había recibido a Roma y Charlotte, por lo que la llegada del niño representó un nuevo capítulo para la familia, que ha mantenido una presencia constante en redes sociales.

La elección de Daniel Muñoz como padrino también refleja la relación de amistad que ambos futbolistas han construido durante los últimos años, especialmente a partir de sus convocatorias con la selección Colombia.

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