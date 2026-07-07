Luis Javier Suárez: edad, esposa, de dónde es y más del jugador de la Selección Colombia

Esta tarde, en el Estadio de Vancouver, en Canadá, Colombia se enfrentará a Suiza en busca de un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Hay gran expectativa no solo entre los jugadores, sino también en el cuerpo técnico y los hinchas, quienes anhelan ver al equipo dirigido por Néstor Lorenzo alzando la copa. Cada uno de los jugadores ha desempeñado un papel especial en el campo de juego, lo que ha llevado a la ‘Sele’ hasta este importante punto del torneo.

¿Quién es Luis Javier Suárez?

Antes del partido, uno de los jugadores que habló con los medios fue Luis Javier Suárez. El delantero aseguró que el equipo está pasando por un momento difícil por su compañero Jhon Córdoba, quien en su breve participación el juego contra Ghana, tuvo que abandonar la cancha tras sufrir una delicada lesión. "Nos tiene muy tristes lo que le pasó a Córdoba, porque sabemos cómo se preparó para este torneo. Además, que para nosotros es muy importante, pero también se convierte en una motivación más para encarar el partido ante Suiza con el objetivo de darle una alegría".

Luis Javier nació el 2 de diciembre de 1997 en Santa Marta. Actualmente tiene 28 años y juega como delantero en el Sporting Club de Portugal, donde se ha destacado por su velocidad y potencia física. El atacante comenzó su carrera internacional en España, donde jugó en equipos como Granada C.F. y Olympique de Marsella en Francia.

Suárez hizo su debut con la Selección Colombia de mayores en 2020 y desde entonces ha sido un jugador constante en las convocatorias. En las Eliminatorias para el Mundial de 2026, brilló con una de sus mejores actuaciones al anotar cuatro goles contra Venezuela.

Luis Javier Suárez de Colombia. EFE/ Ronald Peña R Fotografía por: Ronald Peña R

¿Quién es Carolina Rubia, esposa de Luis Javier Suárez?

El samario está casado con Carolina Rubia, una española de 27 años con quien lleva dos años de matrimonio. La pareja, que se casó el 28 de febrero del 2024, tiene un hijo llamado Charly y a través de sus redes sociales comparten algunas fotografías de los momentos especiales que comparten como familia.

Carolina ha preferido mantener un perfil alejado del ojo público. De hecho, su cuenta de Instagram es privada y las imágenes que se registran públicamente de los dos, han sido subidas a redes sociales por el mismo jugador de la Selección Colombia. Cada vez que tiene la oportunidad, la española elogia el trabajo de Suárez en la cancha: “Eres el claro ejemplo de que bajo la humildad se llega donde uno quiere. Dios te dio esa oportunidad y no la desperdiciaste, sino que enseñaste el verdadero poder de la bendición. Te amamos, papá, qué orgullo tenerte como padre de mi hijo”.

Ambos se destacaron por participar en iniciativas solidarias para ayudar a los afectados por la DANA en España, organizando el envío de alimentos y colaborando con las labores de apoyo a las comunidades afectadas.