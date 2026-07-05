Luis Miguel reaparece en México tras cirugía de corazón en Nueva York ¿Cómo está su salud?

Desde hace dos meses comenzaron a circular informaciones relacionadas con quebrantos delicados en la salud de Luis Miguel. Según varios medios de comunicación como ‘Despierta América’, de Univisión, el cantante nacido en Puerto Rico y nacionalizado mexicano estuvo varias semanas en cuidados hospitalarios.

Según la información que trascendió, el intérprete de ‘La incondicional’ acudió al especialista en cardiología para unos análisis. Posteriormente, habría sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde inicialmente estuvo en terapia intensiva y luego, fue dado de varias semanas fue dado de alta. El cantante se habría registrado con su segundo apellido, es decir como Luis Miguel Basteri.

Desde finales de mayo, se ignoraba cuál era el estado de salud del ídolo y esta semana se filtraron imágenes de su paso por México, con lo cual se concluye que el artista ya está restablecido.

Luis Miguel habría grabado comercial en Ciudad de México

Según el reportero Ernesto Buitrón, el intérprete arribó al territorio mexicano acompañado por su novia, Paloma Cuevas, y un integrante de su equipo de seguridad. Habría llegado en su jet privado a la ciudad y posteriormente, un helicóptero lo trasladaría a un hotel de lujo del Paseo de La Reforma.

“Llegó a las 11:30 de la noche a este hotel ubicado en la zona de Reforma. Viajaba él, Paloma Cuevas y un elemento de seguridad”, mencionó el periodista.

Luis Miguel habría estado en la ciudad para grabar un spot publicitario. También circulan imágenes del lugar donde se grabó el comercial y se observó la llegada de varias camionetas y un dispositivo de seguridad amplio.

Por su parte, el también comunicador Raúl Gutiérrez confirmó la presencia de Luis Miguel en la capital azteca, así como que Paloma Cuevas sería su acompañante permanente.

Esta noticia coincide con el más reciente logro del Sol de México. Su tema “Ahora te puedes marchar” superó la cifra de mil millones de reproducciones en Spotify, esto ubica al artista en el listado oficial del ranking conocido como el Billions Club de dicha plataforma.



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