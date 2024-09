¿Luis Miguel se casó con Paloma Cuevas? amigo del artista habría confirmado boda

Hace 3 días, las fanáticas de Luis Miguel se llevaron dos sorpresas. La primera, que el cantante, actualmente de gira con Luis Miguel Tour 2024, se acercó a saludarlas a la salida de un restaurante en Ciudad Juárez, lugar donde acababa de cenar con Paloma Cuevas, su pareja desde hace dos años. En medio de la algarabía que se formó entre seguidoras y medios de comunicación, que siguen cada uno de sus pasos, un hecho llamó poderosamente la atención de todos: el cantante se quitó el anillo que llevaba en el dedo anular de la mano izquierda. Con un rápido movimiento, el intérprete de Cuando calienta el sol guardó la joya en un bolsillo de su chaqueta, pero el momento fue captado en video.

Cuando el mundo de la farándula todavía analizaba el gesto de ‘Luismi’, preguntándose si el anillo que guardó con tanta urgencia era en realidad su argolla de matrimonio, una nueva información ocupó los titulares, relacionada también con la vida privada del ‘Sol de México’.

Luis Miguel salió a comer con Paloma Cuevas, su novia. Al salir del lugar, ubicado en Ciudad Juárez, tuvo un gesto que hizo sospechar de su soltería. Fotografía por: Salas

¿Luis Miguel se casó en secreto con Paloma Cuevas?

Rafael Herrerías, amigo del artista puertorriqueño nacionalizado mexicano, entregó a la prensa información sobre su estado civil. Al ser interrogado por la prensa sobre su presencia en el matrimonio del cantante y la diseñadora, respondió con naturalidad, “sí, pero estaba carísimo ir hasta allá”. Ante las preguntas de los medios, el empresario se refirió al lugar del enlace, “fue más allá de Marsella, no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”. Herrerías, quien reveló que no tiene contacto con ‘Miky’ hace un tiempo, “tengo tres o más de cuatro semanas de no hablar con él”, dijo que había sido imposible asistir a la boda de su amigo por compromisos relacionados con su familia, eso sí, dejó en claro que está muy feliz por la unión de la pareja, “que bueno que estén contentos, que estén bien”. En cuanto al lugar donde la pareja se habría ido de luna de miel, dijo no conocerlo, aunque dejó claro que Gallego Basteri estaba totalmente dedicado al trabajo.

A finales del 2022 comenzaron los rumores de romance entre el cantante y la profesional en diseño. Se conocían desde la niñez y su amistad creció con años, tanto que Paloma y el torero Enrique Ponce, quien en ese momento todavía era su esposo, fueron los padrinos de bautizo de Miguel, el primer hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula. La pareja, celosa de su privacidad, nunca se ha pronunciado sobre su historia de amor, pues, al parecer, tienen en común, el gran valor que le dan a su privacidad.