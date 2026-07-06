Luisa Fernanda W reveló situación que afectó su relación con Pipe Bueno: “Me desesperaba”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia. La creadora de contenido paisa y el intérprete de Cupido falló llevan más de seis años de relación. Fruto de su amor tienen dos hijos: Máximo y Domenic. Próximamente llegarán al altar, aunque todavía no han confirmado la fecha exacta; sin embargo, desde hace varios meses se encuentran en los preparativos.

¿Qué pasó con Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

En una reciente entrevista con Laura Tobón, Luisa reveló algunos detalles de su vida profesional y personal. En su charla con la expresentadora de La Voz Kids, la también empresaria contó que vivió una etapa de desgaste emocional durante su segundo posparto, un momento que terminó afectando su relación con Pipe Bueno.

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“Lo más duro fue definitivamente como me sentía conmigo misma en todo sentido. Emocionalmente yo estaba con las hormonas muy desordenadas, entonces pasé por etapas en las que muchas personas me desesperaban, de verdad que lo tengo que decir honestamente, hasta Pipe me desesperaba”, comenzó diciendo.

Asimismo, aseguró que en su embarazo también vivió algo similar: “A veces lo quería y a veces no. Era como ‘me caes muy mal’. Estuve en una etapa muy chistosa porque Pipe estaba grabando una serie de Disney cuando yo estaba embarazada, y a mí me caían muy mal todas las personas que lo rodeaban a él en ese momento. Yo los veía y yo decía ‘qué pereza’. Él los llevaba a la casa y yo decía ‘no puede ser’, yo estaba remamona. Pero realmente todo eso hacía parte de las hormonas del embarazo”.

La pareja logró superar ese momento, ahora se encuentra lista para llegar al altar, luego de haberse comprometido el 23 de octubre del 2023 en Dubái. Debido a múltiples compromisos y su mudanza a México, los artistas no habían podido enfocarse en los preparativos de la boda; sin embargo, han asegurado en los últimos meses que ya le están dedicando más tiempo a eso y que, esperan, próximamente, cumplir ese sueño.

La historia de amor de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

El cantante y la influencer comenzaron su romance en el 2019, meses después de que muriera Fabio Legarda, quien era la pareja de la paisa. Aunque al principio recibieron muchas críticas, poco a poco fueron fortaleciendo su romance hasta convertirse en una de las parejas más queridas del medio. “Cuando yo inicié mi relación de pareja con Pipe, había muchas cosas que me conflictuaban. Yo por esa época estaba tomando terapia, obviamente no terapia de pareja sino terapia por otras circunstancias que yo estaba pasando en mi vida”, contó hace un tiempo.

“Uno a veces como mujer se hace unos estándares increíbles, pero a mí se me cayó toda la batica de cuadros en un momento y me di cuenta que para uno construir en pareja, y sonará funable lo que voy a decir, tiene que bajar ciertos estándares porque de eso se tratan las parejas, de construirse mutuamente, y que uno no va a encontrar a una persona perfecta inmediatamente para uno”, agregó en sus redes.