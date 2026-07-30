Luisa Fernández Soto: edad, de dónde es y más de la periodista viral de ‘Noticias Caracol’

Los periodistas de Noticias Caracol se han destacado por su profesionalismo, su compromiso con la verdad y su cercanía con la audiencia frente a las cámaras. Tanto presentadores como reporteros se han convertido en figuras de la televisión colombiana, no solo por su labor en la cobertura de los eventos más relevantes del país, sino también por la conexión que establecen con los televidentes y usuarios en redes sociales a través de sus historias.

¿Qué pasó con la periodista Luisa Fernández Soto?

Una de las comunicadoras que ha estado en el centro de atención últimamente es Luisa Fernández Soto. Se volvió viral después de compartir un mensaje en el que contestó a las críticas sobre su apariencia, su estilo de vestir y su voz. A través de su cuenta de TikTok, la periodista dijo:

“Primero agradecer los mensajes bonitos que me dejan, porque son demasiados. Pero el motivo de este video es por otro tipo de comentarios. Tengo muchos que me dicen: ‘Te ves como un hombrecito, pareces como un machito, hablas como un hombrecito, esa voz es fingida, es de hombre, vistes como un hombre’. Para ser sincera no son comentarios que me duelan, pero tampoco son comentarios que me den igual. Hoy fue la única vez que me di cuenta que creo que han ‘calado’”, comenzó diciendo.

En el clip, que cuenta con más de 50 mil visualizaciones, la reportera del informativo de Caracol Televisión, agregó: “En pleno siglo XXI, en pleno 2026, cuando el debate debería estar concentrado en otras cosas, ¿todavía la gente que se concentra en los gustos de alguien, en la forma de vestir? ¿Usted todavía cree que los carros son para los niños y las muñecas para las niñas? ¿Usted sí cree que si me visto con camisa y pantalón soy un hombre? ¿No tengo el derecho que me llamen mujer?, porque además me siento como una mujer, y soy una mujer. ¿En serio todavía estamos en esos debates de cómo habla o cómo viste la gente? Yo no lo puedo creer”.

Soto invitó a sus seguidores y televidentes a analizar y debatir temas que, para ella, merecen más atención en el país: “¿Por qué más bien no hablamos de cómo hay muchos hombres y mujeres mayores que por su machismo alejaron a sus familias, a sus nietos, a sus hijos y hoy sufren una depresión profunda y una soledad prolongadísima irreversible? ¿Por qué no hablamos de una pobreza y unas brechas que se extienden en unos territorios y que dejan sin posibilidades a algunas poblaciones enteras? ¿Por qué no? Porque en política usted no se mete, usted se mete en la vida de los demás. Como mujer, porque me siento una mujer y soy una mujer, entendí que, para expresarme, vestir y sentir, borré por completo las categorías masculinas y femeninas, y hay cosas más importantes para debatir. El mundo ya tiene muchas complicaciones encima como para que terminemos cogiéndolas y siendo una mala leche. No todos somos iguales, pero hay algo que sí deberíamos tener en común y es ser buenas personas”.

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¿Quién es y cuántos años tiene Luisa Fernández Soto?

Luisa es una periodista colombiana con un enfoque especial en la información económica. Se unió al equipo de Noticias Caracol en octubre de 2024, después de haber forjado una sólida carrera en medios como Cablenoticias y Noticentro 1 CM&. Es comunicadora social, graduada de la Universidad Santiago de Cali, y también tiene una maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia. Antes de incorporarse al informativo de Caracol, cubrió temas de orden público, judiciales y económicos, destacándose como una de las jóvenes promesas del periodismo en su generación. Aunque no se ha revelado su fecha de nacimiento, en redes sociales se ha informado que tendría 25 años.