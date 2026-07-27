Luisa Vergara: quién es, edad y más de la comediante de ‘MasterChef Celebrity’

El pasado martes 21 de julio se estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity 24 famosos llegaron a la cocina más famosa para demostrar sus habilidades y destrezas culinarias. Aunque solo ha pasado una semana, varios de los concursantes ya han dado mucho de qué hablar en redes sociales, no solo por su desempeño en el programa, sino también por sus vidas personales.

¿Quién es Luisa Vergara?

En esta oportunidad, a la cocina llegaron actores, actrices, creadores de contenido, presentadores, deportistas y comediantes, entre ellos, Luisa Vergara, quien se convirtió en la primera participante en recibir el pin de inmunidad en esta temporada.

Luisa es una comediante y actriz antioqueña con más de 15 años de trayectoria en el teatro clásico, comedia musical y stand up donde suele hablar de sus experiencias con el desamor, sus relaciones de pareja y situaciones de su vida cotidiana. La artista, que tiene 37 años, comenzó su trayectoria en el teatro. Con el tiempo, descubrió que el stand up comedy era el formato perfecto para expresar su propia propuesta, la cual se caracteriza por un humor cercano, espontáneo y lleno de anécdotas personales. Este estilo único le ha permitido construir una comunidad de seguidores tanto en los escenarios como en las redes sociales.

Además de su labor como comediante, Luisa Vergara ha estado involucrada en diversos proyectos de actuación y entretenimiento. Su versatilidad le ha permitido fusionar el teatro, la televisión y la creación de contenido digital, convirtiéndose en una figura cada vez más reconocida en la escena del humor colombiano.

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Su formación artística comenzó en la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro, donde se graduó en 2013. Después de eso, se unió a esa compañía como actriz invitada, participando en producciones como Madre coraje y sus hijos, Edipo Rey y Madre sustituta. Más tarde, decidió tomar un rumbo independiente para crear sus propios espectáculos, una elección que marcó el inicio de una etapa de crecimiento artístico y proyección internacional.

Entre sus producciones relevantes se encuentran el drama La Ceremonia, dirigido por Omaira Rodríguez, y la comedia I Love You María, bajo la dirección de Sergio Dávila Llinás. Esta última es una adaptación de La mujer sola, de los premios Nobel Darío Fo y Franca Rame, una obra que mezcla humor y crítica social para abordar temas como la desigualdad de género y la violencia cotidiana contra las mujeres. La puesta en escena, con un estilo que evoca la estética estadounidense de los años cincuenta, utiliza un lenguaje ligero para transmitir un mensaje profundo y cargado de simbolismo. Gracias a estos montajes, Luisa Vergara ha llevado el nombre de Colombia a importantes festivales de teatro en Suramérica y Europa.

Su trayectoria incluye eventos como el Festival Iberoamericano Cumbre de las Américas en Mar del Plata (Argentina), el Fest-Estival de Tenerife, el Festival S’Illo de Mallorca, el Festival Internacional de Villa de Tegueste, el Festival Mujeres por la Vida, el Festival Artes Minga y el Festival Internacional Ni con el pétalo de una rosa en Bogotá, entre otros. Estas experiencias han consolidado su reconocimiento como actriz de teatro unipersonal y creadora escénica.