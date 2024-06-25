Luisito Comunica enfrenta polémica con ARMY por opinión sobre BTS. Alertó “amenazas graves”

BTS fue uno de los grupos que hizo parte del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo, un show que también reunió a otros reconocidos artistas internacionales como Madonna, Shakira y Justin Bieber. El encuentro deportivo, disputado entre Argentina y España —y que terminó con la victoria de la selección europea—, contó además con la presencia de diferentes figuras públicas de distintos países en las tribunas, entre ellas el creador de contenido mexicano Luisito Comunica.

El influenciador, uno de los más reconocidos de Latinoamérica, compartió a través de sus redes sociales una opinión sobre la agrupación surcoreana que generó reacciones entre las ARMY (nombre con el que se identifica la comunidad de seguidores de BTS alrededor del mundo) y, posteriormente, abrió una polémica en redes sociales.

¿Qué pasó entre Luisito Comunica y las ARMY, fans de BTS?

Durante su asistencia a la final del Mundial 2026, Luis Arturo Villar Sudek (nombre real del creador de contenido) publicó en sus historias de Instagram una observación sobre la reacción del público durante la presentación de la ‘band boy’. En una de las imágenes compartidas, el mexicano señaló que, desde el lugar en el que se encontraba, no percibía una gran respuesta por parte de algunos asistentes al espectáculo.

Luisito Comunica afirmó que había visto un sector del estadio en el que las personas no parecían emocionadas con la aparición del grupo surcoreano y comentó que, a diferencia de otros momentos del show, no notaba el mismo nivel de entusiasmo.

“Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad, nadie. Está bien chistoso. No veo a nadie emocionado. La gente está viendo, pero, definitivamente, esto es un evento de fans de futbol ¡No hay más!”, manifestó el mexicano de 35 años, cuyas palabras comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron respuestas inmediatas por parte de seguidores de BTS.

El mensaje de Luisito Comunica a las ARMY

Tras la conversación que se produjo en plataformas digitales, el influenciador publicó nuevas historias en las que aseguró haber recibido una gran cantidad de mensajes de odio luego de sus comentarios. Incluso, manifestó sentirse preocupado por la reacción que generó su opinión.

“Estoy aterrado, esa es la palabra, tengo miedo. No es broma, de verdad tengo miedo porque esta mañana me desperté con cientos, ¡qué digo cientos!, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome y amenazándome”, expresó al inicio de su mensaje.

Luisito Comunica también recordó que sus comentarios surgieron a partir de la percepción que tuvo durante el espectáculo y explicó que su intención no era cuestionar a BTS ni a sus seguidores. El influenciador insistió en que previamente había compartido su gusto por la música del grupo y que sus palabras fueron interpretadas de una manera distinta a la que pretendía.

“Tras esto, he recibido de verdad mucho enojo, amenazas muy graves, y por eso mismo quiero disculparme, ¿ok? Quiero disculparme y quiero retractarme en este momento”, señaló.

Posteriormente, el influenciador dirigió sus palabras a las ARMY, aunque lo hizo con un tono irónico al referirse a la situación: “Integrantes de la ARMY, del fandom de BTS, que me ven en este momento, quiero decirles que claramente me equivoqué, que claramente todos en el estadio estaban muy emocionados por lo que estaba pasando. Claramente, todos conocían la música. Tienen ustedes toda la razón”.

Durante esa misma intervención, Luisito Comunica hizo referencia a la fuerza de la comunidad de seguidores de BTS y aseguró que no quería convertirse en un nuevo objetivo de críticas. “Sé que son un fandom muy fuerte, sé que son capaces de arruinar vidas —que lo han hecho antes—, entonces, yo no quiero ser uno más”, afirmó.

Finalmente, el creador de contenido reiteró que disfruta la música del grupo surcoreano y cerró su mensaje con referencias a la cultura coreana: “BTS sí me gusta, la música de BTS. Espero que seamos amigos y que nos vayamos a echar un kimchi y unos soju juntos”.

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