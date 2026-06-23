Lyn May contó la verdad de la transformación de su rostro: “Terrible”. Así se veía antes

Durante décadas, Lyn May se ha establecido como una de las vedettes más emblemáticas y controvertidas del espectáculo mexicano. Su estilo único la convirtió en un ícono de la televisión y el cine en el país azteca. Sin embargo, detrás de toda la fama y los aplausos, la artista ha tenido que enfrentar momentos personales muy difíciles, incluyendo las secuelas de un procedimiento estético que cambió su vida y que, como confesó recientemente, la llevó a atravesar una de las etapas más dolorosas de su vida.

¿Qué le pasó en la cara a Lyn May?

Cuando la artista tenía 30 años, su rostro vivió una transformación radical. En una entrevista con Nayo Escobar, la bailarina de 73 años recordó que todo ocurrió cuando decidió confiar en unas personas que le ofrecieron un tratamiento para mejorar la apariencia de sus pómulos. “Sucedió que cuando era joven, llegan dos señoras y me dicen: ‘Ay, te vamos a hacer unos pómulos muy bonitos’. Uno es joven y dice, ‘pues, órale’”.

Sin embargo, lo que al principio parecía un procedimiento simple se transformó en una verdadera pesadilla. Según contó, las mujeres le inyectaron una sustancia que no era para nada adecuada para fines estéticos. “Me inyectaron aceite de cocinar. No sabes qué terrible”.

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Esta experiencia le causó serios daños tanto físicos como emocionales, llevándola a pasar por varios procedimientos médicos en un esfuerzo por reconstruir su rostro. “Ahorita estoy como una reina, pero porque he pasado por muchos médicos. Hubo un momento en que quería suicidarme cuando vi cómo me dejaron, yo dije, ‘me voy a suicidar, no me quiero ver más en un espejo, no me voy a ver nunca más en un espejo’“, contó.

A pesar de las dificultades, Lyn May afirmó que nunca dejó de tener fe y siguió buscando apoyo profesional para mejorar su salud. Además, contó con el apoyo de su mamá: “Me dio muchos consejos. Y luego empecé a ir a médicos y me sacaron de todo eso, y todavía falta. Sigo hacia adelante y voy a seguir hasta que me muera”, agregó.

A lo largo de más de seis décadas en el mundo del arte, Lyn May ha contado con el apoyo incondicional de sus fans, algo que ella considera fundamental para enfrentar esta complicada etapa. “Si vieras cómo me acepta el público, cómo me aplaude, cómo me gritan. Me quiere mucho la gente porque saben lo que he pasado, es una vida muy larga, 60 años de carrera”.

Después de pasar por esta experiencia, la artista envió un mensaje a las jóvenes que están pensando en hacerse procedimientos estéticos a una edad temprana, animándolas a apreciar la belleza que viene de forma natural. “Les aconsejaría que no se hicieran nada, no soy nadie para dar consejos, pero por lo que me ha pasado, sí me atrevo a decirles eso, que no se hagan nada, una jovencita no necesita nada, es bella. Lo más natural es lo más bonito”.

Así se veía Lyn May antes

Antes de someterse a este procedimiento, Lyn May era considerada una de las mujeres más bellas y sensuales del mundo del espectáculo mexicano. Durante las décadas de los setenta y ochenta, brilló gracias a sus rasgos naturales, su figura y su carisma en el escenario, convirtiéndose en uno de los rostros más icónicos del cine y de los centros nocturnos de la época. Las fotografías de sus primeros años revelan a una joven con facciones bien definidas y una belleza que le valió el reconocimiento y la admiración del público.