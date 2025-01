Mafe Méndez fue atendida de urgencia en Estados Unidos y resultó con millonaria deuda

María Fernanda Méndez, mejor conocida en redes sociales como Mafe Méndez, sufrió fuertes complicaciones de salud en medio de un viaje que realizó recientemente a Estados Unidos.

Sin embargo, la atención médica que recibió la influenciadora colombiana en territorio extranjero le generó una deuda de miles de millones que, hasta ahora, no sabe cómo pagar.

¿Qué le pasó a Mafe Méndez?

Todo ocurrió en septiembre de 2024, cuando la creadora de contenido viajó a Miami, donde fue sorprendida por un fuerte dolor abdominal y pélvico que la obligó a comunicarse con los servicios de emergencia de la ciudad.

De acuerdo con lo expuesto por Mafe Méndez en ese momento, luego de solicitar una ambulancia y brindar los datos de su ubicación, perdió la consciencia y se desmayó. Cuando despertó, estaba rodeada de médicos en una clínica donde no escatimaron en recursos para atenderla.

En aquella ocasión, según la figura de redes sociales, se le estalló un quiste en el ovario y esto generó una hemorragia interna. Por esta razón, debieron reemplazar a través de transfusiones de sangre el líquido perdido, vigilaron atentamente su frecuencia cardíaca y el nivel de glóbulos rojos para ver la capacidad que tenía la sangre de transportar oxígeno. Además, le hicieron ecografías posteriores con la intención comprobar si continuaba el sangrado dentro del abdomen.

Mafe Méndez quedó con millonaria deuda

Aunque han pasado casi seis meses de aquella situación, la influenciadora dio a conocer en horas recientes que todavía no ha podido solucionar la deuda con el hospital donde fue atendida, pues supera los mil millones de pesos.

“¿Planes para pagar esa deuda de 275.000 dólares (1.161.080.252 pesos colombianos)?”, preguntó una seguidora de Mafe Méndez a través de Instagram a lo que ella respondió a modo de broma: “Estoy esperando a que me llamen de algún juego en el que ese sea el valor del premio”.

“No, sin molestar. Estoy con una abogada mirando qué hacer. Confío muchísimo en Dios porque él me puso en ese hospital con todos esos medicamentos y exámenes. Creo plenamente que voy a saldar esa deuda de la mejor manera Así se trabajando en ese hospital: ‘Hellow, do you need assistance?’. Me echan”, agregó la joven de 29 años, quien también padece de púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad que, según ella, se desarrolló en su cuerpo sin razón alguna y le genera una serie de moretones en la piel, así como de otros problemas.