Mafe Walker de ‘La Casa de los famosos’ vende su lujoso penthouse. ¿Qué tiene y cuánto vale?

Mafe Walker, quien se hizo famosa gracias a los videos que subió a su cuenta de TikTok donde asegura que habla con extraterrestres, para lo cual inventó una especie de idioma, y posteriormente ingresó en la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos Colombia’, reveló en un video que está vendiendo su apartamento.

La bogotana de 48 años, que ha hecho su material audiovisual desde lugares como las Pirámides de Teotihuacán o las de Cholula, y también desde el parque de Chapultepec, mostró el que sería su penthouse en Bogotá, el que menciona es uno de los mejores barrios de la capital.

En un tour que dio junto al reconocido influencer ‘El man de los arriendos’, Walker mostró la que llamó su nave intergaláctica: un amplio y costoso apartamento ubicado en Altos de Refugio, que colinda con el exclusivo sector de Los Rosales en Bogotá. “Los extraterrestres me acaban de dar esta nave galáctica”, comenzó diciendo en el recorrido la ex Casa de los famosos.

Al lugar se accede mediante un ascensor privado. Dentro de la visita que hizo para sus seguidores, Walker dejó ver que el lugar consta de una enorme sala con paredes forradas de tela y un ventanal que permite vista a toda la ciudad. Mafe mencionó en el video de recorrido que allí suele tomar café mientras recibe el sol.

¿Cuánto vale el apartamento el Mafe Walker?

Enseguida mostró una habitación principal amplia, que posee con baño privado completamente enchapado en mármol; un clóset de varios ambientes y una segunda habitación. Hay otro baño, también con acabados de mármol. “Esta nave es muy galáctica me encantan los dos baños privados” dijo Walker sobre estas áreas.

La cocina también bastante amplia, cuenta con hornos y sus respectivos electrodomésticos. En los acabados domina el blanco.

El apartamento tiene un área total de 361 metros cuadrados y su valor, según el copy de la publicación, es de dos mil cuatros cientos millones de pesos ($2.300.000.000) El inmuebles incluye tres garajes

Actualmente el lugar se encuentra desocupado y a la vista de los interesados.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí