Maia, de ‘La Descarga’, se sincera sobre su época más difícil: “he tocado fondo”

Con el estreno de la segunda temporada de ‘La Descarga, el templo de la música’ la cantante barranquillera Maia vuelve a estar en pantalla. La artista de 43 años comenzó su carrera en la industria musical cuando a los 17 años resultó ganadora como mejor solitsta pop en un concurso que organizó ese año Sony Music y Maia se destacó entre 60 mil participantes. Y no era para menos, es sabido que la intérprete posee una de la voces más potentes versátiles y educadas de la música.

El premio derivó en un contrato que le permitió grabar su primera producción. Aún así, Mónica Andrea Vives, que es el nombre de pila de la artista, quiso seguir con sus estudios de Ingeniería en Estados Unidos. La artista que habla tres idiomas, ya que también estudió parte de su bachillerato en Alemania, ha tenido una brillante carrera que lleva más de dos décadas. Pareciera que o ha librado mayores obstáculos pues su voz le ha permitido avanzar, sin embargo la barranquillera admitió que tuvo tiempos oscuros.

Fue en una reciente entrevista que Maia concedió a la española radicada en Colombia, Eva Rey, que le confesó sus tiempos complicados.

Maia reveló que quebró y perdió todo

La artista reveló que en aquella época terminó perdiendo tiempo y dinero. “He pasado por momentos muy bajos, he tocado mucho fondo, he perdido todo, me he quebrado, he sido una persona no grata, he tenido el ego descontrolado, he tenido problemas de rumba, he pasado por todas, he vuelto a mi casa con el rabo entre las piernas”, dijo Maía a Eva .

Es en ese ambiente de dificultad que la artista recapacitó, retomó el rumbo y decidió reinventarse como artista y buscar nuevas oportunidades.

“Me di cuenta de que llenaba con rumba un hueco que necesitaba amor”, dijo enfatizando en el valor y el apoyo que ha tenido de parte de las personas más cercanas.

También mencionó el importante rol que sus padres han desempeñado procurando llevarla siempre por el sendero correcto. “Mis padres trataron de evitarlo, pero cuando yo ya estoy bien me dice: ‘Hijo pródigo, vuelve a casa’”, recordó.

Actualmente, Maía vive una estabilidad profesional, personal y familiar. Lleva 7 años de casada con Alberto Bossio, quien además de ser su mánager es el padre de su pequeña Magdalena.

La artista además de seguir con su carrera como intérprete es socia fundadora de su propio sello discográfico llamado Maía Records.

