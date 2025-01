Malú Fernández, de ‘Noticias Caracol’, contó por qué se separó de su primer esposo

Malú Fernández, presentadora de Noticias Caracol, sorprendió en días recientes al abrir las puertas de su vida privada y hablar abiertamente sobre uno de los momentos más complejos que ha experimentado: la separación de su primer esposo.

En una entrevista que concedió al programa La Red, la comunicadora bogotana entregó varios detalles sobre los desafíos y aprendizajes que marcaron esta etapa.

¿Quién es el exesposo de Malú Fernández?

El primer esposo de la presentadora de Noticias Caracol fue Juan Castañeda, con quien se casó en 1990 y tuvo dos hijos, Juan Martín y Lorenzo. Sin embargo, diez años después la relación llegó a su final por diferencias que fueron expuestas en su charla con La Red.

De acuerdo con Malú Fernández, uno de los principales motivos por los que su primer matrimonio se acabó fue la edad, pues considera que se apresuró en llegar al altar y era muy joven (22 años) para tener una responsabilidad como esa.

“Cuando uno es joven, tiene hijos, pues uno también se equivoca y a veces no es tan maduro ni empezar una relación ni terminarla. La madurez la dan los años y la dan las equivocaciones. Resolvimos terminar esta relación, con hijos de por medio; no es fácil, el amor se acaba y llega un momento en el que no es sano mantener esa convivencia”, aseguró.

De igual manera, la periodista de 58 años reconoció que el proceso de divorcio fue uno de los más difíciles que ha enfrentado. Y aunque el bienestar emocional de sus hijos fue la principal preocupación durante este periodo, advirtió que dicha experiencia les permitió a todos crecer en varios aspectos.

Es clave mencionar que, tras su divorcio, María Lucía se dio una nueva oportunidad en el amor junto a Ricardo Alarcón, con quien ya lleva más de 20 años.

“Estamos en una época muy bonita, porque estamos solos, maduros, nos queremos, nos acompañamos y creo que estamos en la mejor época”, agregó en su conversación con La Red.

La razón por la que Malú Fernández denunció a su exesposo

En una entrevista que brindó al pódcast de su colega Vanessa de la Torre, en mayo de 2024, la presentadora de Noticias Caracol reveló que se vio obligada a instaurar una denuncia penal para que Juan Castañeda se hiciera cargo de las obligaciones que tenía con Juan Martín y Lorenzo.

“Fue muy difícil, pero aprendí que eso hay que hacerlo, es un ejercicio que hace parte de la ley y en ese sentido tiene que funcionar. Si no quiere pagar porque no quiere, que es dolo, la ley obliga a los hombres, o en otros casos a las mujeres, a que tienen que responder emocional y económicamente por sus hijos”, expresó en aquella ocasión.