Mamá de James dejó al descubierto cómo es su relación con Daniela Ospina

La separación de Daniela Ospina y James Rodríguez fue muy comentada en el 2017. La modelo y el jugador de la Selección Colombia le pusieron punto final a su historia de amor de siete años que dejó como fruto una hija, Salomé.

Aunque se separaron, no quedaron en malos términos; por el contrario, son buenos amigos y en momentos especiales, como el cumpleaños de su hija, se reúnen y comparten como una familia.

Actualmente, Daniela está casada con Gabriel Coronel, con quien tiene un hijo. Por su parte, el futbolista está soltero, aunque el 28 de octubre del 2019 nació Samuel, su segundo hijo, quien habría llegado al mundo por un vientre de alquiler.

¿Cómo es la relación de Daniela Ospina con Pilar Rubio, mamá de James?

En algunas oportunidades, se ha especulado en redes sociales que la empresaria y su exsuegra no tendrían una buena relación. De hecho, hace unas semanas se viralizó un video donde, aparentemente, Pilar Rubio llegaba al apartamento de su exnuera, pero no la saludaba.

El pasado 22 de septiembre, Ospina cumplió 32 años. A través de su cuenta de Instagram realizó un post, donde expresó su felicidad por haber estado rodeada de su familia en ese día tan especial.

“En este camino llamado vida, solo tengo GRATITUD, porque cada año me hace más humana y más presente, para darme cuenta de lo afortunada que soy, hoy celebro con felicidad y tanto amor mi vida, agradeciéndole por mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos y todas las personas maravillosas que me rodean, entre esas ustedes, que día a día me acompañan aquí”, escribió.

Varios de sus seguidores le dejaron mensajes felicitándola. “Siempre contigo celebrando la vida. Dios te guarde y bendiga”, “que Dios Padre celestial continúe bendiciendo tu vida, tu familia tu existir”, “Dios bendiga tu familia hermosa”, “me siento orgullosa de los valores tan grandes que tú inculcas. Eres y siempre serás una excelente madre, hija, hermana, tía”.

Pilar Rubio, mamá de James Rodríguez no pasó desapercibido el día y, por medio de una historia en su Instagram, la felicitó. Publicó un collage de fotos de varios momentos que han compartido juntas: “feliz cumple mi @daniela_ospina5 que seas muy feliz”.