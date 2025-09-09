Mamá de ‘Juanfer’ Quintero reveló secretos del futbolista: ella es Lina María Paniagua

En medio de la participación de la selección Colombia en al Mundial 2026, la intimidad de algunos de sus integrantes también se convirtió en protagonista fuera de las canchas. Uno de ellos es Juan Fernando ‘Juanfer’ Quintero Paniagua, el talentoso volante que, además de destacar por su habilidad con el balón, ha despertado el interés de los aficionados por conocer detalles de su historia personal y familiar.

Quien abrió esa ventana a su vida fue Lina María Paniagua, madre del mediocampista, que habló como pocas veces sobre el camino que recorrió junto a su hijo hasta verlo consolidarse como una de las principales figuras del fútbol colombiano. Durante la conversación recordó los sacrificios que enfrentó la familia, la primera convocatoria de Juanfer a la selección Colombia de mayores y varios momentos que marcaron su crecimiento.

Ella es la mamá de ‘Juanfer’ Quintero ¿Qué contó del futbolista?

En una entrevista concedida a ‘Buen Día Colombia’, de Canal RCN, Lina María Paniagua recordó que el éxito de su hijo estuvo acompañado de años de esfuerzo y perseverancia. Explicó que, desde el comienzo, procuró transmitirle la importancia de no rendirse pese a las dificultades.

“Agradecida con Dios por el destino que fue viviendo, mejorando, después de muchos sacrificios. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Fueron muchos sacrificios que tuvimos que hacer como familia, como mamá y él como jugador para estar donde estamos hoy”, expresó.

La mamá de ‘Juanfer’ Quintero también contó que, durante muchos años, trabajó como estilista y tenía su propia peluquería. Razón por la que no siempre podía asistir a los partidos de su hijo cuando era niño. Sin embargo, aseguró que nunca dejó de apoyarlo, incluso cuando el propio futbolista le pidió que dejara de trabajar porque él se haría cargo de ella.

Lina María recordó que la pasión de su hijo por el fútbol apareció desde muy pequeño. Según relató, nunca mostró interés por los juguetes tradicionales y siempre encontraba la manera de jugar con un balón, incluso cuando no tenía uno disponible.

“Nunca jugaba con un carrito; siempre con un balón. Cuando no tenía balón, hacía bolitas con las medias. Cuando tenía siete años lo llevé por primera vez a la Poli y le dije: ‘Con fe, tú vas a estar ahí jugando y vas a ser el mejor’. Cuando tenía 12 años me dijo que él iba a trabajar y me iba a dar la vida que yo me merecía”, recordó.

Otro de los episodios que más emoción le produjo fue la primera convocatoria de ‘Juanfer’ a la selección Colombia de mayores. Lina María recordó que ese momento coincidió con el nacimiento de Joana, hija del futbolista, por lo que la familia vivió aquellos días entre la emoción por el debut del volante con la Tricolor y la llegada de la bebé.

Además, reveló que Juan Fernando Quintero mantiene una tradición antes de cada compromiso oficial: siempre la llama para pedirle la bendición antes de salir a la cancha, un gesto que, según aseguró, conserva intacto desde que comenzó su carrera.

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