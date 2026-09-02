Mamá de Tini se pronunció tras polémica por fortuna de la cantante: “Mentira y basura”

La familia de Tini Stoessel se encuentra en medio de controversias tras la aparición de rumores sobre un posible conflicto entre la cantante y su padre, Alejandro Stoessel, quien ha sido el encargado de gestionar su carrera profesional durante casi 15 años.

De acuerdo con lo que han informado varios medios argentinos e internacionales, Tini habría decidido llevar a cabo una auditoría privada para examinar su situación financiera y las empresas relacionadas con los ingresos que genera a través de su música, espectáculos, contratos comerciales y derechos de imagen. Los informes sugieren que, al conocer los resultados, Tini se habría dado cuenta de que no tenía participación ni control directo sobre algunas de las compañías que manejan su patrimonio. En medio de los rumores sobre una posible ruptura entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel salió al paso para desmentir, a través de sus representantes, que hubiera algún tipo de conflicto familiar. Además, explicó que la revisión de los bienes es simplemente parte de un proceso para poner en orden la situación patrimonial de la cantante.

En medio de los rumores sobre una posible ruptura entre la artista de 29 años y su padre, Alejandro Stoessel salió al paso para desmentir, a través de sus representantes, que hubiera algún tipo de conflicto familiar. Además, explicó que la revisión de los bienes es simplemente parte de un proceso para poner en orden la situación patrimonial de la cantante.

¿Qué dijo la mamá de Tini sobre la polémica?

Tras los rumores y las fuertes acusaciones que han surgido en redes y medios de comunicación, Mariana Muzlera, la madre de la cantante, se pronunció públicamente. A través de un mensaje de WhatsApp enviado al equipo del programa Intrusos, dijo: “Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto, es un tipo impecable, con valores, ética, moral, indiscutible. Lo digo yo, que lo conozco desde los 17 años”.

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Aunque no aclaró si son ciertos los rumores sobre la supuesta distancia que hay en la familia, la mamá de Tini se contactó con la presentadora Moria Casán, a quien le expresó que las críticas que ha enfrentado la han impactado, y defendió tanto su rol como madre como la integridad de su familia. “Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño. Gracias por tus palabras hacia nosotros, hoy justo le decía a Luli en tu entrevista con Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos”.

Mariana no solo compartió detalles sobre su relación con sus hijos, sino que también defendió a su exesposo, Alejandro Stoessel, el padre de Tini. “Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí. Gracias, ante tanta mentira y basura tus palabras son un bálsamo”.