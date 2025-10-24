Mamá de Yailin negó a su hija y confesó atracción por Anuel AA: la cantante reaccionó

La relación entre Yailin ‘La Más Viral’ y su madre, Wanda Díaz, volvió a quedar en el centro de la conversación pública después de las declaraciones que la mujer entregó durante una entrevista con el programa del locutor dominicano Luinny Corporán. Allí habló del distanciamiento con sus hijas, de las diferencias económicas que han tenido y de su frustración por los conflictos familiares.

En medio de la conversación, la madre de ‘La Chivirika’ aseguró que se siente señalada como la responsable de los problemas y sorprendió al afirmar que, si pudiera regresar el tiempo, tomaría una decisión distinta sobre su maternidad. Sus palabras terminaron provocando una respuesta pública de Yailin y de su hermana, conocida como Mami Kim, quienes reaccionaron de maneras diferentes.

Mamá de Yailin habló de la relación con sus hijas

Durante la entrevista, Wanda cuestionó el desgaste que, según ella, le han dejado los conflictos con Yailin y Mami Kim. La mujer aseguró que le gustaría recuperar la versión de sí misma que existía antes de las diferencias familiares y sostuvo que siente que existe poca empatía entre las partes.

“Me gustaría ser la Wanda de antes, nadie está en el corazón de nadie”, afirmó. Después, cuando le preguntaron si cambiaría algo de su historia si tuviera la posibilidad de volver al pasado, su respuesta fue contundente: “Me gustaría no ser la madre de ninguna (…) como quiera yo soy la mala”.

Wanda Díaz también aclaró que en su momento no pensó en interrumpir sus embarazos, pero que, si pudiera tomar nuevamente esas decisiones, no tendría a ninguna de sus dos hijas.

La madre de Yailin explicó que el distanciamiento no se produjo por un único episodio, sino por una acumulación de situaciones. Según relató, durante años se dedicó a apoyar a la cantante, pero con el tiempo sintió que la relación se deterioró. “Yo no tengo ninguna careta, yo me desvivía por ella, pero hay tantas cosas que hacen un hoyo”, manifestó.

¿Por qué peleó Yailin ‘La más viral’ con su mamá y qué tiene que ver Anuel AA?

Uno de los conflictos que Wanda Díaz mencionó estuvo relacionado con un vehículo que su hija le regaló. Según su relato, ella quería venderlo para utilizar el dinero como capital e iniciar un negocio, pero la cantante se opuso porque el automóvil le había costado una suma considerable.

La mamá de Yailin ‘La más viral’ señaló que, con el paso del tiempo, incluso llegó a pensar que habría preferido recibir otro tipo de ayuda. También aseguró que en algunos momentos necesitó respaldo económico y no obtuvo el apoyo que esperaba de su hija.

A esto se sumó otra diferencia: Wanda Díaz afirmó que Yailin tampoco respaldó sus intenciones de incursionar en la música. De acuerdo con sus declaraciones, estos desacuerdos contribuyeron al distanciamiento que mantienen actualmente.

La mujer aseguró que lleva aproximadamente tres meses sin hablar con Yailin y Mami Kim y que incluso habría sido bloqueada de WhatsApp desde junio.

En medio de la conversación, además, surgió el nombre de Anuel AA, expareja de Yailin y padre de su hija Cattleya. Wanda Díaz habló positivamente del artista puertorriqueño y no ocultó la atracción que, según dijo, siente por el papá de su nieta.

“Él es un hombre bello, hermoso. Él está bueno, comible e irresistible. Yo siempre se lo decía a Yailin”, afirmó.

Así reaccionó Yailin ‘La más viral’ a las declaraciones de su madre

Las palabras de Wanda provocaron una respuesta de Yailin a través de su cuenta en Instagram. La cantante aseguró que decidió tomar distancia de personas y situaciones que afectan su tranquilidad y afirmó que se encuentra enfocada en cuidar su bienestar y en lo que está construyendo.

“Desde este momento no quiero que me vinculen con nadie ni con situaciones que no me corresponden”, expresó.

Yailin también recordó la muerte de su padre, Jorge Guillermo Redman, quien falleció en un accidente de tránsito cuando ella era menor de edad. En ese contexto, afirmó: “Soy una mujer que ha tenido que salir adelante sola. Soy huérfana de padre y madre, y aun así, gracias a Dios, hoy puedo decir que estoy bien”.

La cantante agregó que atraviesa momentos difíciles que no siempre hace públicos y que está intentando sanar. “Estoy aprendiendo a soltar lo que me hace daño y a entender que también merezco sentirme en paz”, escribió.

La otra hija de Wanda, Kimberly Michell Díaz, conocida como Mami Kim, también se pronunció tras las declaraciones de su madre. A diferencia de Yailin, su mensaje no planteó una ruptura definitiva, aunque sí dejó ver el impacto emocional que le provocó la situación.

“Señor, esta vez tú sabes que yo no he hecho nada malo. Esta vez por lo menos no hice ni dije nada malo, no sé por qué está pasando todo esto”, escribió.

Mami Kim también aseguró que se siente desgastada y que debe continuar adelante por las responsabilidades que tiene con su familia. “Mi hija me necesita, mi hermana me necesita, mi sobrina me necesita y cada día que pasa veo que estamos más solas”, manifestó.

Sin embargo, entre sus mensajes dejó una frase dirigida a su madre que marcó una diferencia con la postura de Yailin: “Yo solo quiero desaparecer y aun así yo sí te volvería a elegir con todos tus defectos”.

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